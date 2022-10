Foto: Jofre Llombart

El periodista Jofre Llombart ja no és el secretari de Difusió de la Generalitat. Aquest 18 d'octubre, amb un fil de Twitter, ha anunciat que deixa el càrrec, que ocupava des del juliol de l'any passat.

Llombart ha volgut donar les gràcies a "qui me’n va donar la oportunitat per la confiança dipositada, al meu magnífic equip per l’ajuda prestada, a tots els departaments del govern per la seva complicitat, i al sector comunicatiu del país pel tracte".

Assegura que ha "intentat aportar el meu coneixement professional per ajudar la Generalitat a explicar-se més i millor en campanyes adreçades a la ciutadania (com la de la prevenció del suïcidi que sempre portaré al cor)". Aquesta darrera és una de les darreres campanyes en les quals ha treballat.

De la mateixa manera, Llombart assegura que ha volgut fer "una aposta pels nous canals de comunicació (primera vegada que la Generalitat s’anuncia a Twitch, TikTok, Tinder i Grinder), he vetllat per les sinèrgies amb els mitjans i he volgut ser sensible amb els de proximitat", que ha recuperat l'activitat al Palau Robert després de la pandèmia i que ha volgut mantenir "un compromís insubornable amb la llengua catalana".