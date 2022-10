Les amenaces es van proferir presumptament per Telegram / Arxiu

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha denunciat de forma pública la presumpta intimidació patida per dos policies dins del grup de Telegram "Policia SXXI". Els periodistes, Miquel Ramos i Dani Domínguez , explicaven que la intimidació és "especialment greu, perquè s'ha fet dins d'un entorn policial, amb voluntat d'intimidar els dos informadors i, per tant, coartar la llibertat d'expressió i l'exercici de la professió".

Algun dels comentaris que van circular per Telegram van ser "no sabem qui els deu haver dit que poden insultar milers de pares i mares de família i no obtenir resposta".

Els dos policies van amenaçar i fins i tot van insultar els periodistes amb l'objectiu de defensar Ricardo Ferris , que va ser el cap de la comissaria del districte de València, destituït per proferir afirmacions racistes en una xerrada del partit polític VOX. Els dos periodistes amenaçats van denunciar públicament aquestes expressions de Ferris, juntament amb els comentaris racistes que circulaven pel grup de Telegram.

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha llançat un comunicat en què denuncien la difusió d'idees d'extrema dreta entre els policies, cosa que pot tenir conseqüències serioses si tenim en compte que són les persones encarregades de la seguretat. "És imprescindible que els cossos policials que proclamen que pretenen ser democràtics actuïn per tallar d'arrel la difusió de l'odi, l'autoritarisme i el racisme entre les pròpies files. Que aquests sectors s'atreveixin a intimidar periodistes indica fins a quin punt es creuen impunes" , conclou.

COMUNICAT DEL GRUP BARNILLS