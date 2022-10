El Conseller Delegat (CEO) de Mediaset Espanya, Paolo Vasile ha comunicat aquest dimecres al Consell d'Administració, després de més de 24 anys a la companyia i exactament 40 anys a la matriu italiana, la seva decisió de concloure la seva gestió al capdavant de la companyia al finalitzar aquest any.

Paolo Vasile @ep

Així ho ha comunicat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) . La marxa de Vasile, que es va conèixer la setmana passada, és una operació consensuada des de fa mesos amb Media For Europe, (MFE), grup hòlding propietari del 82,92% de Mediaset Espanya, segons han informat a Europa Press fonts italianes properes a la operació.

En aquest sentit, han assenyalat que la retirada de l'executiu (que farà 70 anys el 2023) del càrrec de CEO de Mediaset Espanya estava prevista i consensuada des de fa "molts mesos", cosa que "mostra que aquesta retirada no està relacionada amb el descens de audiència de les ultimes setmanes de Mediaset Espanya".

En un comunicat, MFE també ha destacat que els resultats obtinguts per Vasile en 23 anys de gestió són "únics i extraordinaris", i que la seva relació amb el Media For Europe és i continuarà sent "excel·lent".

Les fonts italianes properes a l'operació també recordaven que Borja Prado és president de Mediaset España i conseller de Media For Europe.

"De cara al futur, Mediaset Espanya haurà de potenciar la seva integració al grup MFE i així crear un grup paneuropeu de mitjans i entreteniment, amb una posició de lideratge als seus mercats locals, més escala per competir, potencial per expandir encara més la seva empremta geogràfica a tot Europa i capaç de competir en peus d'igualtat a la indústria europea de l'entreteniment i els mitjans de comunicació aprofitant el contingut local d'alta qualitat, l'augment de la inversió en tecnologia i l'enfortiment dels recursos financers”, afegien.

De la mateixa manera, recordaven que després de l'opa llançada al juliol per Media For Europe sobre el 44,31% del capital de Mediaset que no controlava, MFE aconsegueix el 82,92% del capital i els drets de vot de Mediaset Espanya.

Segons van recordar, a l'hora de llançar l'opa al juliol, Media For Europe va assegurar que mantindrà les activitats de Mediaset a Espanya, fet que suposa "el manteniment d'ocupació, producció de continguts, impostos i un consell independent" a Espanya. Així mateix, van afegir que augmentarà les inversions, especialment en continguts locals.

El Consell d'Administració de Mediaset Espanya va reelegir el mes d'abril passat Paolo Vasile com a conseller delegat, un càrrec que ha ostentat des del 1999, al mateix temps que va nomenar president de la companyia Borja Prado.

La dilatada trajectòria professional de Paolo Vasile va néixer al cinema i posteriorment va desenvolupar a la televisió al seu país d'origen, Itàlia . Fins a la data de la seva incorporació a Telecinco el setembre del 1998, era el màxim responsable del Centre de producció de Mediaset a Roma i subdirector general de Mediaset. Des del 1999 era conseller delegat de Telecinco, avui convertida en Mediaset Espanya.