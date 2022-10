El soci gestor del Grup Mediapro Jaume Roures ha assegurat aquest divendres que els contractes de la productora amb TV3 suposen un 0,5% de la facturació de Mediapro.

El soci fundador del Grup Mediapro Jaume Roures

Durant una compareixença a la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al Parlament, ha dit que els últims cinc o sis anys --fins al 2021-- la companyia ha facturat uns 3,5 milions anuals a TV3 : "No som el que més hores produïm per a TV3".

Roures ha assegurat que Mediapro produeix "més hores a quatre cadenes autonòmiques més" i ha mostrat la seva sorpresa perquè es parli de la facturació però poc de les audiències.

Ha afegit que, abans de la integració de la productora El Terrat al Grup Mediapro, la producció per a TV3 era "molt superior" de cadascun per separat que ara junts.

RELACIONS "CLARES" AMB TV3



Roures ha remarcat que les relacions amb TV3 són "clares" i també ha opinat que el portal de la transparència perjudica la cadena en alguns aspectes perquè revela preus a la competència.

Ha defensat "treure la responsabilitat" a TV3 de ser el motor de la producció audiovisual catalana , ja que ha dit que ha de confrontar i resoldre els seus propis problemes, remarcant que també han aparegut multitud de plataformes que estan invertint en producció.

HUB AUDIOVISUAL



Roures ha explicat també que el hub audiovisual que es desenvoluparà a les Tres Xemeneies és important per al futur; que Mediapro ha fet propostes per al nou canal infantil i juvenil de la CCMA; i que les sèries són un dels factors que creen "fidelització".

Preguntat per la participació a la productora Triacom, una de les línies de recerca en el 'cas 3%', ha respost que quan es va crear van adquirir un 10% però que van vendre la participació “fa sis o set anys”, i ha negat que l'absorbissin.

D'altra banda, ha assegurat que el comissari jubilat José Manuel Villarejo no va cobrar per acudir al programa de TV3 'Faqs', i també ha dit que la cadena va pagar 440.00 euros per una sèrie documental de l'1-O, tot remarcant que el cost de producció va ser superior al milió.