Les xerrades TED són vistes per milions de persones a tot el món gràcies a ser un monòleg d'una persona davant d'una audiència, on es planteja un concepte que pot servir per canviar o millorar el món en algun sentit.

Aquestes és la relació de xerrades TED més vistes al món:

1/ Les escoles maten la creativitat? El sistema educatiu destrossa la nostra capacitat creativa. L'expert Sir Ken Robinson exposa els canvis per cultivar-la.

2/ El teu llenguatge corporal et defineix i tens la possibilitat de canviar-lo.

3/ Les claus del que passa al nostre cervell quan vaguegem com un mandrós.

4/ Una classe magistral de lideratge amb exemples molt potents.

5/ Una xerrada commovedora, inspiradora i divertida sobre l'empatia i la nostra capacitat de donar amor.

6/ Parlar en públic és una de les habilitats bàsiques per tenir èxit, aquesta és una classe magistral de com fer-ho.

7/ L'última de la llista tracta sobre un tema tabú, l'orgasme i destrossa molts mites.