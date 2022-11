La seu de Telecinco. Foto: Europa Press



Mediaset Espanya ha nomenat aquest dijous 10 de novembre Alessandro Salem com a conseller delegat de la companyia en substitució de Paolo Vasile , i ha delegat al president, Borja Prado, competències executives en diverses matèries.

Segons ha informat la companyia en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), ha nomenat Alessandro Salem com a conseller delegat "en atenció a la seva dilatada experiència, ja sigui en l'àmbit editorial, com a actual director general de Continguts de Rete Televisive Italiane (RTI), ja a l'àmbit publicitari, donat el seu pas previ per Publitalia '80 i posteriorment per Publiespaña, de la qual va ser director general i conseller delegat”.

Així mateix, Mediaset España ha anunciat el nomenament de Massimo Musolino com a conseller delegat de la societat responsable de les àrees de Gestió i Operacions, sobre les quals, segons ha destacat, "ha exercit amb èxit el càrrec de director general, per tal d'assegurar la plena continuïtat en la gestió de la companyia i el seu grup de societats”.