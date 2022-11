Movistar Plus+ oferirà Gol Mundial, el canal amb tota la Copa Mundial FIFA Qatar 2022™, també a bars i restaurants | @ep

Després de l'acord aconseguit per LaLiga i Mediapro , els clients de locals públics que tinguin contractat el paquet d' Horecas gaudiran del canal Gol Mundial amb tots els partits de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022™ (64 partits en total, inclosos els 20 partits que es ofereixen en obert i els de la selecció espanyola) que se celebra del 20 de novembre al 18 de desembre.

Així, amb l'arribada del Mundial a la plataforma, els clients de locals públics de Movistar Plus+ oferiran als seus locals la major oferta que hi ha al mercat de l'esport rei.

Totes les trobades de la competició es viuran a través de Gol Mundial , un nou canal 24h dedicat en exclusiva a la cita mundialista. El canal, produït per Mediapro , es bolcarà amb la Copa Mundial FIFA Qatar 2022™ i emetrà els millors reportatges, els resums més complets, les declaracions dels protagonistes i les anàlisis dels experts.

Una aposta total per l'esport

Movistar Plus+ és una peça clau en la construcció i sostenibilitat de l'esport. La plataforma treballa sobre cada projecte amb els principals partners a nivell mundial com LaLiga i UEFA , els més de 25 anys portant el bàsquet a una nova categoria amb l'acb i la NBA, l'accés disponible a tots els continguts de DAZN (DAZN LaLiga, DAZN F1, Premier League, MotoGP …), els grans acords amb Discovery per a l'emissió del Tennis , les principals cites del món del Golf , les quatre grans lligues americanes: a més de la NBA, la NFL, la NHL i la MLB, el millor del World Padel Tour , el partnership d' Eurosport, les Carreres de Cavalls i l'auge d'un esport de cavallers: el Rugbi .