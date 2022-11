Els organitzadors han informat que només els vots dels espectadors, i no pas del jurat com fins ara, decidiran els països que es classifiquen per a les semifinals del concurs.

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha anunciat aquest dimarts canvis importants en el funcionament de la votació al Festival d'Eurovisión 2023 , on permetrà que els espectadors de països no participants al concurs votin de forma 'online'.

Els organitzadors han informat que només els vots dels espectadors, i no del jurat com fins ara, decidiran els països que es classifiquen per a les semifinals del concurs. En canvi, els vots del jurat continuaran combinant-se amb els dels espectadors per decidir el resultat final.

D'aquesta manera, els països que competeixen a les dues semifinals, deu a cadascuna, ara es decidiran únicament en funció dels vots emesos pels espectadors d'Eurovisión, en lloc d'una combinació de vot del jurat i del públic com ha estat el cas des del 2009.

Per primera vegada a la història, aquells fans de països que no participen al certamen europeu també podran votar per les seves cançons favorites de forma 'online'. Segons els organitzadors del concurs, els seus vots se sumaran i es convertiran en punts que tindran el mateix pes que els d'un país participant tant a les semifinals com a la gran final.

Així mateix, els jurats professionals, integrats per professionals de la indústria musical, continuaran contribuint al resultat de la gran final juntament amb els espectadors de cada país participant i els que votin a nivell internacional.

"Al llarg dels seus 67 anys d'història, el Festival de la Cançó d'Eurovisión ha evolucionat constantment per continuar sent rellevant i emocionant. Aquests canvis reconeixen la immensa popularitat de l'espectacle en donar més poder a l'audiència de l'esdeveniment de música en viu més gran del món", ha dit Martin Österdahl, supervisor executiu del Festival de la Cançó d'Eurovisió.

Martin Österdahl ha assenyalat que el 2023 "només els espectadors d'Eurovisión decidiran quins països arriben a la gran final i, com a reflex de l'impacte global de l'esdeveniment, tots els que vegin el programa, on siguin que visquin al món, podran votar per les seves cançons preferides".

El públic de tots els països participants podrà votar per SMS, telèfon o mitjançant l'aplicació Eurovision Song Contest , mentre que els espectadors de la resta del món podran votar mitjançant una plataforma 'online' segura utilitzant una targeta bancària del seu país.

Després de les irregularitats a la votació observades el 2022, es va establir un grup de treball de membres de la UER per buscar maneres de protegir la integritat de l'esdeveniment. Les seues recomanacions van ser aprovades pel Grup de Referència, la Junta Directiva del concurs i la Junta Executiva de la UER.

Les emissores públiques de 37 països competiran per guanyar el 67è Festival d'Eurovisió a Liverpool els dies 9, 11 i 13 de maig de 2023. Un total de 31 països competiran per 20 llocs a la gran final juntament amb França, Alemanya, Itàlia, Espanya , l'amfitrió Regne Unit i el guanyador de 2022 Ucraïna.

El Festival d'Eurovisió 2023 està sent organitzat per la BBC al Regne Unit en nom d'Ucraïna, després de la victòria de Kalush Orchestra per al seu país aconseguida a Torí (Itàlia) el maig de 2022.