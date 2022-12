Patricia Conde @ep

Escàndol a Masterchef . L'edició Celebrity del programa de cuina no ha acabat de la millor forma aquest any, amb la victòria de Lorena Castell totalment eclipsada per Patricia Conde . L'humorista de Valladolid va tenir una actitud curiosa a la semifinal que va cridar l'atenció dels espectadors: Conde no va voler lluitar pel davantal de guanyadora i ho va evidenciar davant la càmera donant peu a moltes teories. La principal, apuntava a un possible tripijoc al concurs: el programa podria haver perjudicat Patricia a la prova anterior apagant-li el forn, i per això l'humorista va deixar de lluitar a la prova d'exteriors. Perquè va entendre que el peix estava venut i que ella no passaria al duel final.

Aquests rumors que corrien per les xarxes socials van acabar sent confirmats ahir per la mateixa humorista. Patricia Conde va decidir editar el post a Instagram que havia escrit després de la final de Masterchef, llançant dures acusacions contra Masterchef Celebrity i contra la seva productora, Shine Iberia.

Al paràgraf afegit - que després va tornar a esborrar, es podia llegir: "Ah, i una altra cosa, cap, digues-li als nois de xarxes del programa (que són meravellosos) que deixin d'escriure coses feridores sobre mi. Jo parlava del perill de les xarxes, no de salut mental, el que insinuo és que contracteu algun psicòleg per al programa perquè ens expliqui el perquè de les coses.En pla, "no estàs boig, t'han apagat el forn", per exemple. "Però tranquil que no seran molt durs." Jo només tenia somni, a la meva vida, mai m'he drogat i en un programa de televisió amb 14 càmeres enfocant-me no faria una cosa així, sóc bona, però no idiota i m'estimo, em respecto i vull el millor per al meu fill i per a mi. Saps perfectament qui són les dues persones en aquesta edició que sí que ho han fet, cada dia. Mira't les imatges del dia de l'hipòdrom, per exemple. Em passen a mi el mort (emoticona de riure) Em vau dir que estigués graciosa, fes acudits i altres, quan em vau fer tres setmana i no vaig poder rodar A tot tren 2, que és el que volia, i així ho vaig fer… El meu cuinat era una mica lent, però eficient, coses pitjors les han donat per bones. A més, havia canviat l'actitud com em vau dir i estava graciosa com volies, poseu-vos d'acord. La meva actitud va ser guai perquè ja no tenia por”.

Les paraules de Conde, denunciant una possible manipulació al programa en confirmar que li podrien haver apagat el forn ia més, acusant dos dels seus companys de consumir drogues durant el programa "cada dia", han caigut com un gerro d'aigua freda sobre la productora del format, Shine Iberia, que ha emès un breu comunicat desmentint a la presentadora de Sé el que Hicisteis: " Shine Iberia lamenta i nega les acusacions abocades per Patricia Conde cap a l'equip del programa així com cap a la resta dels concursants de l'última edició de MasterChef Celebrity , comentaris incerts que atempten contra l'honor de totes les persones involucrades en la producció".