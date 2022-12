Loles León i Petra Martínez a l'escena - LQSA

La nova temporada de 'La que s'acosta' (LQSA) està tenint nombroses picades d'ullet a ' Aquí no hay quien viva' (ANHQV). Sembla que la mudança dels excèntrics veïns des de Mirador de Montepinar, als afores de Madrid, al carrer Contuberni, al centre de la capital -un ambient molt més semblant al de Aquí no hay quien viva- ha fet que els guionistes dediquin molts moments de la sèrie a recordar de veïns que va revolucionar la ficció els 2000.

De fet, alguns personatges de LQSA estan tenint una transformació cap a les seves versions anteriors a la sèrie d'Antena 3. Menchu, el personatge interpretat per Loles León , cada dia recorda més Paloma Cuesta , l'icònic personatge d''Aquí no hay quien viva' , recorrent a les seves frases famoses com "I punt a la boca!".

Però l'ullet que més ha sorprès, per entrar al terreny de la metaficció, és el que han fet al capítol 5 de la sèrie, on els personatges de Fina i Menchu ressusciten Radio Patio parlant directament de la sèrie. "Cal posar més l'orella, Radio Patio sempre funciona", diu Menchu en una escena del capítol, i Doña Fina - interpretada per Petra Martínez, contesta: "Hi havia una sèrie que anava d'això". Per rematar, Menchu afirma: "Jo vaig deixar de veure-la quan van matar Paloma Cuesta van llençar Paloma Cuesta per la finestra. Pobreta".

A continuació, podeu veure el moment que ha enamorat els fans: