Patricia Conde a Masterchef - RTVE

Shine Iberia, la productora responsable de Masterchef Celebrity ha enviat un burofax a Patricia Conde on amenacen de prendre mesures legals si no "rectifica i es disculpa" per les declaracions en contra del reality de cuina. Conde va acusar de manipulació el programa i fins i tot del possible consum de drogues de dos dels seus companys quan eren als fogons.

"Pel que fa a Shine Iberia, i al marge de les mesures que decideixin adoptar els seus companys d'edició, se li ha enviat un burofax a Patricia, i adoptarem mesures legals si no rectifica i es disculpa", afirmen fonts de la productora a l'agència EFE.

Aquest és el següent pas que fa la productora per respondre a les declaracions de Patricia Conde. El dia que va esclatar la polèmica, van emetre un breu comunicat: " Shine Iberia lamenta i nega les acusacions abocades per Patricia Conde cap a l'equip del programa així com cap a la resta dels concursants de l'última edició de MasterChef Celebrity , comentaris incerts que atempten contra l'honor de totes les persones involucrades en la producció", van assegurar aleshores.