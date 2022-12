Foto: Europa Press

L'informe anual de Reporters Sense Fronteres (RSF) ho deixa clar: el 2022 acabarà amb una xifra rècord de periodistes empresonats per fer la feina. I és que un mínim de 533 professionals de la informació han acabat entre reixes durant els 11 mesos llargs que portem d'any.

A més, l'organització comptabilitza que 57 periodistes han estat assassinats, 65 estan segrestats i 49 estan en parador desconegut.

Birmània, la Xina i l'Iran, en aquest ordre, són els països on és més arriscat exercir la professió, segons el document, mentre que Amèrica Llatina apareix com la regió més perillosa per a la professió informativa.

L'informe també alerta que la guerra a Ucraïna ha suposat un augment del risc per exercir la professió, i que, en gairebé 10 mesos del conflicte, han mort 8 periodistes en la cobertura.