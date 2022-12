El director de TV3, Sigfrid Gras, i el director de l'Agència Catalana de Notítics (ACN), Pere Mas, compareixen a la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del Parlament Foto d'ARXIU Signatura: EUROPA PRESS

Concretament, ha afirmat "estic d'acord amb el que ha dit la senyora diputada", ha assenyalat Gras. També ha recordat que “el NY Times prohibeix fer tweets d'aquest tipus.” Potser anem una mica tard, i per això fem aquesta comissió. Estem d'acord que ho hem de regular, ho tenim poc regulat. El que no volem és que qualsevol professional de TV3, o de la CCMA entri en debats polítics”, va indicar.

Mitjançant un tweet afirmava Silva. "Avui hem demanat que es compleixi el llibre d'estil que prohibeix a les i els professionals de TV3 fer manifestacions públiques que comprometin la imparcialitat de la cadena Els rostres de la nostra televisió pública no poden opinar i encara menys insultar en xarxes socials"

Per a Bea Silva en una de les seves últimes entrevistes “TV3 ha de complir la missió de qualsevol televisió pública, que és ser independent del govern de torn, però sobretot que sigui capaç de representar la diversitat de la societat de manera positiva. El pacte per a la renovació de la “Corpo” és un avenç El problema és que ells tenen una missió per llei que no es compleix, com mostren els informes de pluralisme del CAC Com pot ser que la cobertura que fa TV3 dels temes socials sigui mínima i que els principals informatius siguin els temes relacionats amb el Procés?La televisió pública de Catalunya hauria de ser la primera a denunciar la situació d'emergència social que vivim.Ja no és només el desequilibri a les tertúlies o als entrevistats, sinó a la selecció dels temes. Tampoc no es transmet la diversitat cultural i religiosa del país. A TV3 li falta pluralisme en tots els sentits".

Afegint-hi “almenys ara el Consell de Govern estarà més equilibrat, per la qual cosa hauran de posar-se d'acord. El primer pas, i el que veig més urgent –i això és una opinió personal– , és que hi ha despropòsits, com el programa Brico Herois, que han de desaparèixer.Cada setmana insulten un col·lectiu.L'últim al qual van insultar va ser el col·lectiu gitano, que se senten burlats.Van ser rebuts pel director de TV3 Vicent Sanchís, que es va haver de disculpar, i al cap de dos setmanes va tornar a passar, ja no és que la televisió pública catalana no representi tota la ciutadania, sinó que es dedica a insultar i agredir certs col·lectius que són, a més, els més vulnerables, i després ens preguntem com combatem VOX i la ultradreta ."