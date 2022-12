Peu de Foto: El president de PRISA, Joseph Oughourlian, durant la celebració de la Junta General d'Accionistes de PRISA, en primera convocatòria, a la seu del Diari El País, a 28 de juny de 2022 Foto d'ARXIU Signatura: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Segons els registres de la CNMV, Amber Capital és el principal accionista de Prisa amb el 29,7% de les accions, seguit de Vivendi (9,9%), Rucandio (7,6%), Global Alconaba (7%) i la qatariana International Media Group (4,9%). Però no hi ha gaires motius per a l'esperança entre els seus accionistes .

Global Alconaba, la societat que fa uns mesos va adquirir el 7% de la companyia per 34 milions d'euros després d'assolir un acord amb Telefónica, l'antiga propietària d'aquestes participacions. El valor actual de les 50 milions d'accions de la companyia dels Polanco és de 14,5 milions d'euros.

Els inversors han donat l'esquena a Prisa i això ha generat pèrdues de gairebé 20 milions d'euros a International Media Group

L?empresa està valorada actualment en 210 milions d?euros. Actualment, aquestes accions tenen un preu de mercat de 63,8 milions perquè el valor s'ha depreciat un 9,2% i s'han situat per sota de la barrera psicològica dels 30 cèntims. Aquest divendres tancaven la sessió amb un valor de 0,29 euros.

En els darrers sis mesos, el preu ha caigut un 47% i des de la primera sessió borsària del 2022, prop d'un 51,5%. La companyia va sortir als mercats a mitjans de l'any 2000 amb un preu per acció de 20,8 euros. Els qui invertissin llavors han perdut gairebé tots els seus diners.

El seu deute financer era l'últim dia de setembre de 915 milions d'euros, és a dir, un 10,9% més gran que al desembre. Els seus càrrecs són, per tant, 4,3 vegades superiors al valor del grup.

Del total de deute de Prisa, un total de 240 milions venç el juny del 2026, mentre que 575 milions ho fan el desembre d'aquest 2022. Els altres 185 milions els haurà d'abonar el juny del 2027.

Qualsevol operació que impliqui l'adquisició de més del 10% dels títols de la companyia haurà de ser autoritzat per l'Executiu, atès que Moncloa ha decidit prorrogar el conegut com a 'escut antiopes per evitar que fons d'inversió internacionals entrin en empreses estratègiques espanyoles .

A la setmana en què s'ha conegut la intenció de l'Executiu de mantenir aquesta mesura proteccionista, l'acció de Prisa s'ha depreciat el 9%.

Joseph Oughourlian fundador del fons Amber Capital, creat el 2005, inverteix en capital d'empreses en la gestió de les quals intenta influir. És el major accionista del Grup PRISA, i l'abril del 2019 va ser nomenat vicepresident de PRISA1 i després de la destitució de Javier Monzón, el desembre del 2020 es va convertir en el president interí del grup.​ El 2021 va ser nomenat President del Grup PRISA.

Des de la seva arribada s'han pres decisions controvertides que van portar a un enfrontament dur entre els Polanco i Oughourian sobre la gestió d'aquest últim.

A Prisa van voler començar una nova era, així ho va fer saber el juny de 2021 el seu president executiu a la Junta General d'Accionistes del grup. Però la tensió entre els Polanco i l'accionista més gran de la Societat, Joseph Oughourlian, va ser molt clara no estan del tot d'acord.

Mentre el mandatari més gran de la Societat explicava que aquest 2021 seria “una fita” per a PRISA gràcies a la seva renovació a l'organigrama, la reestructuració organitzativa i la reducció del seu deute , la família Polanco mostrava un punt de vista contrari.

El representant del Grup Timón, propietat dels Polanco, va comentar llavors que el deute portava a “comptar amb la implicació absoluta de tots els accionistes significatius de Prisa” ia buscar “una adequada representació al Consell d'Administració”.

A més, van decidir no votar a favor del punt 5.1 de l'ordre del dia en què es decidia la política de remuneració fins al 2023 del Consell d'Administració. Per tant, amb això acabaven de mostrar quina era la seva opinió sobre la gestió que volia fer a Prisa Joseph Oughourlian.

L'armeni, per la seva banda, va deixar clar que si hi ha un deute és per la gestió que es va fer de la Societat en anys anteriors, en què es van prendre decisions equivocades. A això, va afegir llavors: “ És oportú que cadascú assumeixi les seves responsabilitats en les causes que van portar a aquest nivell endeutament”.

El temps està donant la raó a la família Polanco i espantant els inversors del Grup Prisa on el rei mesures de les finances Josep Oughourlian no només no està aixecant l'empresa sinó que s'hi està enfonsant.

Seguirem informant...