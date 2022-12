El president de Prisa, Joseph Oughourlian / @EP

Els problemes econòmics al Grup Prisa estan lluny de tenir una solució a curt termini, i és per això que aquest dimarts es reuniran per prendre una decisió definitiva sobre l'ampliació de capital amb què pretenen sanejar un balanç molt negatiu, amb més de 900 milions d'euros de deute . El govern del grup de comunicació vol saber quins accionistes estan disposats a subscriure una emissió de bons obligatòriament convertibles en accions per valor de fins a 150 milions . De moment, en falten la meitat.

Société Générale, Barclays i JB Capital Markets es postulen per fer l'operació. El president de Prisa, Joseph Oughourlian, ha convocat tots els consellers per exposar-los les condicions financeres per aconseguir els 130-150 milions necessaris que es destinarien a amortitzar un préstec de 185 milions pel qual la companyia paga més d'un 8% d'interès , cosa que serà insostenible a partir de l'any que ve, quan els creditors actualitzin el preu del crèdit per adequar-lo al canvi actual de l'euríbor, situat al 3%, i s'elevarà fins a l'11%.

El desemborsament que hauran d'aportar els accionistes de Prisa dependrà de qui es compromet a subscriure l'ampliació, que es faria mitjançant una emissió de bons mandatory , cosa que es tradueix de forma oblicatora en capital a futur. És a dir, és com una ampliació en diferit, però obligatori per als accionistes aquals, que en cas de negar-se, en veuran diluïda la participació.

De moment, Oughourlian, representant d' Amber Capital, té la intenció de posar la part corresponent al 29,7% del capital de Prisa que controla el fons. Vivendi , propietària del 9,9%, també s'ha mostrat favorable a acudir a l'emissió, igual que ho ha fet també Global Alconada, la societat que va comprar el 7% que estava en mans de Telefónica , i que aglutina un grup de empresaris propers a la Moncloa amb posicions molt diferents. Aquest gairebé 50% continuaria sense ser suficient per tirar endavant la transacció.

De moment, no se sap què faran els Polancos , que encara mantenen el 7,6%, a més dels mexicans Carlos Slim i Carlos Fernández (entre tots dos, tenen prop del 9%), un fons de Qatar (5%) i Banco Santander (4%), a la qual li queda un 2%. Entre tots, acumulen prop del 28% del capital, un percentatge molt important perquè, en cas de renunciar-hi, la companyia hauria de buscar aquest capital per part de nous inversors. Mediaset va tenir al cap comprar aquest paquet, però el Govern va vetar el seu interès.

AJUDA DELS BANCS?

Prisa ha parlat amb Société Générale, Barclays i JB Capital Markets perquè l'assessorin en l'ampliació de capital, juntament amb el bufet Ecija Advocats. Precisament, Oughourlian manté una relació excel·lent amb l'entitat francesa. Segons fonts del mercat, l'inversor ja ha tingut diverses reunions amb Donato González, president del banc francès a Espanya i un especialista en aquest tipus d'operacions, que al seu dia ja va treballar amb Blas Herrero per finançar l'entrada al capital de l'amo de Kiss FM.

Aleshores, fa tan sols dos anys, Herrero va arribar a oferir 200 milions d'euros pels mitjans de comunicació de Prisa, sense comptar amb la branca educacional de Santillana. Ara com ara, el seu valor ha baixat i tot aquest grup ja val els 200 milions.

25% A LUXEMBURG

Mentrestant, Amber Capital, el fons controlat per Joseph Oughourlian, ha traspassat el 25,54% de les accions del Grup Prisa a Luxemburg. La societat que ha utilitzat per reorganitzar la seva participació es diu Oviedo Holdings, que ja era accionista prèviament del grup de comunicació.

“El 14 de desembre del 2022, Amber Capital Investment Management ICAV – Oviedo Investment (ubicada a Irlanda) va transmetre la totalitat de les seves accions a Prisa a Oviedo Holdings SARL (luxemburguesa). Amb anterioritat a aquesta reorganització interna, Oviedo II posseïa 101.987.187 accions de Prisa, que representen el 13,77% del capital social. Com a conseqüència del traspàs a Oviedo Holdings, aquesta entitat passa a posseir 189.155.670 accions representatives del 25,54% del capital social”, expressa el fullet de la CNMV.