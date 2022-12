Jesús Calleja viatjarà a l'espai amb Mediaset i Amazon Prime Video: "Vull portar la bandera d'Espanya" / @EP



El presentador Jesús Calleja esdevindrà el primer espanyol no astronauta a viatjar a l'espai. En el marc de l?acord entre Mediaset i Amazon Prime Video, l?aventurer serà el protagonista d?un programa en què sortirà de l?òrbita terrestre a bord d?un coet de la companyia Blue Origin. "Vull portar la bandera d'Espanya", assenyala Calleja.



En una trobada amb un grup reduït de mitjans, el presentador ha reconegut que anar a l'espai sempre ha estat el seu somni. "Quan era nen, jo volia ser astronauta", assegura Calleja, que a més revela que van arribar a portar-lo al psicòleg per la seva obsessió sobre això. "No hi ha res, cap desafiament ni repte, que superi el que faré", indica agraït.



El projecte consistirà en un especial de tres episodis emesos per Prime Video que relatarà la preparació prèvia amb entrevistes a altres astronautes i personalitats del sector, el viatge espacial -de 10 a 15 minuts de durada- , il'aterratge i procés d'assimilació. A més, Mediaset retransmetrà el llançament del coet en directe a finals del 2023 o principis del 2024. "És un deute i un premi que tenia envers Jesús", comenta l'encara conseller delegat de Mediaset, Paolo Vasile.

"És el projecte que il·lustra millor aquesta etapa que hem construït Amazon Prime Video i Mediaset al llarg dels anys, fent un model nou de televisió", reflexiona Ricardo Carbonero, director de continguts de l'empresa nord-americana. "És un nou nivell per als continguts de Prime Video", apunta Barry Furlong, VP de Prime Video a Europa.



COMIAT PER TOT L'ALT

El directiu de Mediaset manifesta que la idea se li va acudir l'any 2020 mentre llegia sobre viatges espacials. "L'obligació que tinc amb Jesús Calleja és intentar, ja que ha explorat tot allò que es podia explorar, que pugui anar a un lloc on cap espanyol no astronauta ha anat abans", afegeix.



D'altra banda, Vasile explica que volia tancar i anunciar el projecte abans de deixar Mediaset quan s'acabi l'any. “És la traca final de la meva activitat televisiva a Espanya ”, declara. "No és un programa de televisió, és un projecte de comunicació. Calculant el cost-minut és una cosa que no es pot proposar, és el més car que hem fet a la nostra vida", aclareix. "Per Mediaset és demostrar que sempre anem més enllà, superem els límits", conclou.