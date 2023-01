Carlos Slim ambiciona ser el propietari únic de Prisa/@EP

A això se suma el bo convertible en accions de fins a 130 milions d'eruos que ha aprovat recentment la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i on Slim també té la intenció de sumar-s'hi, que actualment només té el compromís de subscripció del 45 % juntament amb Amber Capital i Vivendi.

D'aquesta manera Prisa ha posat en circulació un total de 351.350 obligacions convertibles de 370 euros de valor nominal cadascuna, si bé l'import definitiu total de l'emissió quedarà fixat en l'import efectivament subscrit i desemborsat després dels períodes corresponents de subscripció de l'oferta.

Es parla que la intenció de Slim és acabar sent l'únic subscriptor del bo i, d'aquesta manera, ser amo de l'editor d' El País en cinc anys.

L'oferta preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta de l'emissió. Cada obligació donarà lloc, en el moment de la conversió, al lliurament de 1.000 accions noves de la societat. Per tant, el preu de conversió s'estableix a 0,37 euros per cada acció nova.

El tipus dinterès nominal de les obligacions convertibles serà de l1% anual fix. L'interès meritat no es capitalitzarà i l'import acumulat es pagarà en efectiu als titulars de les obligacions convertibles en el moment de la conversió de les obligacions respectives, en un termini de cinc anys.

Això no obstant, els titulars tenen dret a sol·licitar la conversió anticipada del nombre d'obligacions convertibles que considerin oportú en accions noves de la societat, a la seva total discreció, en els períodes de conversió que es detallen a la informació remesa a la CNMV.

L'oferta està adreçada, principalment, als accionistes de la societat i als eventuals adquirients de drets de subscripció preferent, així com, subsidiàriament, a inversors qualificats, nacionals o estrangers. El període de subscripció preferent per als accionistes s'obrirà el proper 13 de gener després de la publicació de l'anunci de l'emissió al Butlletí Oficial del Registre Mercantil, prevista per al 12 de gener. Aquest període finalitzarà el proper 26 de gener.

En cas que quedin obligacions no subscrites, s'obrirà un segon termini en què s'assignaran obligacions addicionals entre els accionistes i els inversors que les hagin sol·licitat en el període de subscripció preferent. Si després d'aquest període encara queden obligacions convertibles, s'obrirà un darrer termini d'assignació adreçat a inversors qualificats .

L'operació té l'objectiu de reduir el deute financer del grup, referenciat a tipus d'interès variable i que va ser objecte de refinançament l'abril del 2022.

En aquest sentit, l'emissió permetrà a la companyia, principalment, obtenir els fons necessaris per cancel·lar parcialment i de manera anticipada el tram del deute de Prisa que més despesa financera per interessos suposa, és a dir, el tram del deute júnior, el import ascendia, el 31 d'octubre del 2022, a 190 milions d'euros, i que es troba referenciat a un tipus d'interès variable igual a l'euríbor més un diferencial del 8% .