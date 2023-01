'El Jueves' es veu obligat a canviar novament de portada per un acudit sobre l'abdicació del Rei @ep

La revista satírica 'El Jueves' , que dirigeix Guille Martínez-Vela i que surt dimecres des de fa 45 anys, passarà a ser mensual a partir del proper mes de febrer a conseqüència de l'increment del cost del paper.

Així ho ha anunciat el setmanari a través d'una tira còmica difosa a les xarxes socials, on ha assegurat que l'anunci és "seriós". Així, el proper 1 de febrer, "per primera vegada en més de 45 anys", la revista no serà als quioscos.

Davant la notícia, que alguns personatges de la tira còmica han celebrat, 'El Jueves' demana "calma" perquè el dia 8 d'aquell mateix mes de febrer arribarà la versió mensual. La raó que esgrimeix la publicació és que “no hi ha paper per fer una revista setmanal”.

"Això és veritat. Fa un any que hi ha una crisi de paper de l'hòstia. El que passa és que no surt a la premsa perquè no interessa i perquè és un puto rotllo de notícia, això també" , ha explicat el setmanari d'humor satíric, per després afegir que “per això acaba una era però en comença una altra”.

Editada a Barcelona des del 1977, 'El Jueves' és una revista d'humor on s'aborda l'actualitat política espanyola, alhora que retrata "la cultura popular i el costumisme patri", segons la publicació, que afegeix: "Ens han perseguit, ens han censurat, ens han denunciat, ens han dit 'que ja no som el que érem'... però si tant molestem és que alguna cosa estem fent bé”.