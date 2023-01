Kun Agüero jugant per al seu equip, Kunisports / Twitter @KingsLeague

Des que Gerard Piqué va anunciar que crearia una lliga de streamers, va captar l'atenció de tots els mitjans. El que prometia ser una bomba, ha acabat superant qualsevol de les expectatives que s'hi havia dipositat. La Kings League és una fita històrica per diversos motius que desgranarem tot seguit, però per si algú encara no sap què és aquesta lliga, aquí va una breu explicació.

La Kings League és una lliga de futbol 7 ideada per l'exjugador blaugrana, en què participen 12 equips presidits per streamers i futbolistes famosos, de la talla del Kun Agüero, Iker Casillas, Ibai Llanos o The Grefg. Cada equip té el cos tècnic i 10 jugadors amateurs escollits en un draft previ, però també se li afegeix l'elecció dels jugadors 11 i 12. El primer és un que romandrà durant tota la temporada, mentre que el segon durarà només una jornada . Aquests dos jugadors poden ser o haver estat professionals: per exemple, Gerard Romero, el president de Jijantes FC, té a les seves files Jonathan Soriano (va militar a l'Espanyol, el Salzburg, el Girona...); Ibai Llanos, president de Porcinos FC, va tenir Chicharito Hernández durant un partit (va vestir la samarreta del Reial Madrid, del Manchester United...).

Tots els partits duren 40 minuts (2 parts de 20'), com a forma de combatre la pèrdua d'interès que el futbol provoca als joves, segons paraules de Piqué. Menys temps de joc i més elements imprevisibles que el converteixen en un producte interessant i atractiu. Per exemple, cada entrenador escull una carta al principi del partit i la pot utilitzar en el moment del partit que més s'ajusti als seus interessos. Entre algunes de les cartes hi ha el penal a favor, la sanció d'un jugador rival durant dos minuts, o fins i tot robar la carta rival per quedar-te amb el benefici.

Qualsevol element que introdueixi dinamisme i interès és benvingut a aquesta lliga. De fet, té reclamacions que els aficionats del futbol tradicional reclamen des de fa temps, com ara escoltar les converses de l'àrbitre amb la sala del VAR, les xerrades dels entrenadors als seus jugadors, etc.

Cada jornada se celebra diumenge a partir de les 16:00h, en una marató de futbol on l'estadi Cupra Arena, situat al Port de Barcelona, acull sis partits de futbol.

PATROCINIS I XIFRES ECONÒMIQUES

La Kings League compta amb múltiples patrocinis que ajuden que sigui una competició sostenible. Per exemple, Infojobs és un dels sponsors principals, donant nom a la competició i apareixent a la part frontal de la samarreta. Cupra també segueix en importància, ja que és el que dóna nom a l'estadi (Cupra Arena). El tercer dels grans és Adidas , que és la marca que patrocina totes les samarretes dels jugadors.

També són patrocinadors Grefusa, Spotify, Simyo, Mahou, Xiaomi, Imagin, IQ Opcion, Shukran ... i fins i tot Casio . De fet, després que sortís la cançó de Shakira, Gerard Piqué va tancar un acord amb l'empresa de rellotges perquè tots els presidents tinguessin un rellotge Casio, i per més inri, es va presentar a l'estadi amb un Renault Twingo.

Cada jugador cobra 70€ a càrrec de Kosmos, l'empresa de l'exfutbolista. Els únics que poden cobrar una quantitat diferent són el jugador 11 i 12, que en ser de més entitat, poden arribar a un acord amb el president en qüestió per tenir un salari més elevat. Això obliga en certa manera que cada president busqui patrocinadors propis. Per exemple, Jijantes FC va arribar a un acord amb Estrella Damm, mentre que Los Troncos FC estarà patrocinat per Bi Frutas.

UN INTERÈS CREIXENT

Algú podria arribar a pensar: Per què aquesta lliga amateur té tants patrocinis i suscita tant interès? Es deu a diversos factors, però un dels principals és la presència dels streamers, que acumulen milions de seguidors cadascun. Per si mateix, això ja és una aposta rendible per a qualsevol marca, ja que la visibilitat és un element pràcticament garantit.

El segon element important és que es transmet de manera gratuïta mitjançant la plataforma de Twitch. Per veure la Kings League no cal pagar, tan sols tenir algun dispositiu que es connecti a Internet (mòbil, tablet, ordinador...). Això implica que no s'ha de pagar cap empresa per veure el futbol, tal com passa amb la resta de lligues, com LaLiga Santander.

Per posar en context les xifres d'espectadors: a la jornada 3 de la Kings Legaue, la d'aquest diumenge passat, es van arribar als 1.300.000 usuaris únics en un dels partits. D'altra banda, el partit més vist aquest cap de setmana va ser la final de la Supercopa entre el Reial Madrid i el Barça, que va arribar als 1.824.000 espectadors, només mig milió més. Pel que fa al segon partit més vist, l'Almeria – Atlètic de Madrid, la xifra descendia fins als 350.000.

Aquestes xifres s'han d'agafar amb pinces, ja que la Kings League es pot veure de manera gratuïta mentre que el futbol professional és de pagament. No obstant això, l'interès creixent hi és.

ELS PRESIDENTS DE LA KINGS LEAGUE

Aquests són els presidents dels dotze clubs de la Kings League:

Kun Agüero: president del Kunisports. L'exfutbolista argentí passa dels terrenys de joc a la presidència del club. La seva qualitat futbolística està fora de dubtes: va militar a l'Atlètic de Madrid, al Manchester City i al Barça, en última instància, abans d'haver de deixar el seu esport favorit per malalties cardíaques. Després de la retirada, es va passar a Twitch i ja acumula 4,5 milions de seguidors.

Iker Casillas: president de l'1K. És el segon exfutbolista que s'ha animat a tenir un club a la Kings League després de retirar-se del futbol, també per unes malalties cardíaques. Va vestir la samarreta del Reial Madrid durant la majoria de la seva trajectòria professional i també va ser el porter titular d'Espanya quan va aixecar la primera i únic Mundial.

The Grefg: president de Saiyans FC. El streamer murcià compta amb gairebé 18 milions de subscriptors a Youtube i més de 10 milions a Twitch. Més enllà de la seva popularitat, també és important destacar que està considerat un dels 100 millors influencers el 2020 segons la revista Forbes España.

Ibai Llanos: president del Porcins FC. És un dels streamers més coneguts a nivell mediàtic, ja que ha celebrat altres esdeveniments com ara el torneig de globus de la mà de Piqué. Té 10 milions de subscriptors a Youtube i més de 12 milions de seguidors a Twitch.

Spursito : president del Rayo de Barcelona. L'streamer andorrà viu a Barcelona i va posar el nom del seu equip en honor a la ciutat que el va acollir. A Twitch té més d'1 milió de seguidors i més de 500.000 subscriptors a Youtube.

Gerard Romero: president de Jijantes FC. Aquest periodista esportiu treballava per a RAC 1 fa un temps, però va decidir fer el salt i apostar per la plataforma de Twitch per crear contingut relacionat amb el Barça. Acumula més de 400.000 seguidors a Twitch.

DJ Mariio: president de l'Ultimate Móstoles. Aquest youtuber madrileny centra el contingut en el futbol i en els videojocs com el FIFA, i el segueixen més de 8 milions de persones a Youtube.

Samy Rivera: també coneguda com a Rivers, presidenta de Pio FC. És l'única figura femenina entre els dotze presidents, però els seus números l'acrediten per ocupar una de les places: 2,5 milions de seguidors a Twitch i més d'1,5 a Youtube.

Perxitaa: president dels Troncs FC. El streamer valencià acumula 2,3 milions de seguidors a Twitch i 2,5 a Youtube.

Adri Contreras: president del Barri. El contingut està més enfocat cap a la plataforma de TikTok, on el segueixen més de 2,5 milions de persones. De fet, aquesta és la seva popularitat que va arribar a anar al Mundial de Qatar.

Javi i Eric Ruiz: presidents de XBuyer Team. Els germans també són assidus a penjar contingut relacionat amb el futbol. De fet, el més gran dels dos, té un canal de Youtube amb més de 5 milions de subscriptors, tot i que la presència del seu germà sol ser habitual.