Enric Hernández / RTVE

Enric Hernández ha demandat RTVE per acomiadament improcedent després que la televisió pública prescindís dels seus serveis el 2021. Hernández, que treballa actualment com a adjunt al president executiu de PRISA, va formar part del medi públic del 2019 al 2021. Va entrar a l'època a la que Rosa María Mateo exercia com a administradora única i va treballar com a director d'Informatius.

Després de diverses polèmiques, van tancar la seva àrea i Esteve Crespo va absorbir les seves funcions. Actualment, el seu lloc l'ocupa Pep Vilar després de guanyar la votació de la plantilla per 198 davant de 192 vots.

ORIGEN DEL CONFLICTE

La seva sortida es va començar a gestar des del moment en què Pérez Tornero va passar de nomenar director de notícies director de Continguts digitals, ja que va deixar de formar part de l'alta direcció. En aquell moment, el primer trimestre del 2021, es va arribar a un acord mutu per al cessament d'Enric Hernández com a directiu, i va renunciar a la indemnització perquè mantenia el lloc com a director de Continguts digitals. No obstant això, Hernández també va ser cessat posteriorment d'aquesta plaça.

Segons El Confidencial Digital, Hernández ha sol·licitat les actes dels Consells d'Administració en què se'n va decidir el cessament, atès que així es demostraria que li van adjudicar un lloc que encara "no estava creat".

La vista d'aquest cas laboral està prevista per al mes de març vinent per sentenciar si hi va haver acomiadament improcedent. RTVE acudirà com a acusada, i l'expresident de la televisió pública acudirà com a testimoni. A la demanda registrada no hi ha una indemnització fixada , sinó que se sol·licitarà la xifra que sigui corresponent.