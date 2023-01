Julia Otero torna a RTVE amb 'Dies de tele' / @EP

La periodista Julia Otero ha tornat a Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) per estrenar el seu nou programa 'Días de tele', un nou format en què es recull cada setmana un gran esdeveniment que es va viure en anys anteriors a través de la televisió. Per exemple, a la seva primera entrega va comptar amb la presència de Lolita i Paco León per recordar Uri Geller i el secret de les culleres doblegades amb la ment, un episodi que va tenir lloc el 1975.

Cadascun dels 13 programes de Días de tele costarà més de 400.000 euros a la cadena pública, és a dir, un total de 5,5 milions d'euros. L'aposta pot semblar cara en primera instància, però la realitat és que no li ha sortit gens malament la jugada a RTVE.

El programa va ser vist per 1.095.000 espectadors i va obtenir un 11,5% de quota de pantalla. De fet, fins a 4 milions de persones van veure el programa en algun moment de l'emissió a La 1.

Días de Tele està produït per RTVE en col·laboració amb LaCoproductora, del Grup PRISA. El Consell d'Administració de RTVE va aprovar l'octubre passat el contracte amb aquesta productora perquè fes la nova entrega de Julia Otero.

Aquest no és el primer contracte que comparteixen la cadena pública i LaCoproductora, ja que han treballat de forma conjunta en altres formats com a Millor amb tu, El condensador de flux o Les coses clares.