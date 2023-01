Catalunya press benidorm

El compte enrere per al Benidorm Fest 2023 ja ha començat i TikTok és una de les plataformes en què més presència té aquest festival musical per escollir el representant d'Espanya a Eurovisió . És per això que els 18 artistes de la preselecció espanyola han publicat un vídeo en què podràs cantar a duo amb ells la seva cançó.

Els més de mil milions d'usuaris de la comunitat global de TikTok tindran l'oportunitat de demostrar el seu talent i una ocasió única per cantar amb Agoney, Alfred, Alice Wonder, Artiz Aren, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karment, Megara, Meler, Rakky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofia Martín, Twin Melody i Vicco.

Amb la música del Benidorm Fest es crearà un veritable sentit de comunitat dins de TikTok, unint artistes i fans en una mateixa actuació. Per això, només hauràs d'accedir al compte oficial d'Eurovisió TVE a TikTok ( @eurovisiontve ) i donar curs al teu talent.

VIU BENIDORM FEST A XARXES SOCIALS

A més, a totes les plataformes ( Facebook , Twitter , Instagram i TikTok ) els usuaris podran seguir l'última hora des de Benidorm i connectar amb el millor contingut a través dels hashtags oficials #BenidormFest i #ElFestivalQueQuieres; així com descobrir material exclusiu i originals del festival: com viuen els artistes els assajos, rodes de premsa i la resta d'esdeveniments a través del videobloc diari. Des de la festa de benvinguda el 29 de gener fins al 4 de febrer, quan coneguem el guanyador, guanyadora o guanyadors de la segona edició del Benidorm Fest.

I recorda que pots gaudir de la playlist oficial del Benidorm Fest , amb les 18 cançons a Spotify.