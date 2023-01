El presentador Rodrigo Vázquez; la cantant Mónica Naranjo i la presentadora del programa Gen, Inés Hernand, posen a la presentació de la segona edició del Benidorm Fest 2023 / @EP

El Benidorm Fest 2023, que se celebrarà els dies 31 de gener i 2 i 4 de febrer, ultima la posada a punt amb l'anunci del jurat professional del certamen. En aquesta nova edició, la preselecció espanyola per a Eurovisió augmenta el nombre d'integrants , potencia la presència internacional i dóna veu a periodistes i fans en un jurat que estarà integrat per vuit professionals vinculats a la música i al festival europeu des de diferents àmbits. La portaveu serà la cantant Nina.

Christer Björkman , membre de l'equip de producció d'Eurovisió i Eurovisió Amèrica, ha estat el responsable del Melodifestivalen (2002-2021), la preselecció sueca, durant gairebé dues dècades. Representant de Suècia com a cantant el 1992, també ha estat productor artístic d'Eurovisió a les seves edicions del 2013, 2016 i 2017 i productor d'Eurovisió el 2019.

Tali Eshkoli és productora de televisió israeliana i cap de la delegació d'Israel a Eurovisió. Coordinadora de l'edició del 2019 celebrada a Israel, ha estat també productora executiva del certamen del 70è aniversari de Miss Univers 2021 i productora executiva de cerimònies i emissions oficials per a l'Estat d'Israel.

Nicola Caligiore ha estat el cap de la delegació d'Itàlia a Eurovisió durant vuit anys; membre del Grup de referència Eurovisió de la UER sis anys; i membre del Comitè de TV de la UER durant quatre anys. A més, és el responsable de l'exitós retorn d'Itàlia a Eurovisió el 2011, data des de la qual el país transalpí no ha baixat dels primers llocs a la final.

Katrina Leskanich és cantant i líder del grup Katrina & the Waves, que va representar el Regne Unit el 1997 i que va guanyar l'edició celebrada a Dublín amb la cançó 'Love shine a light'. Gran estrella de la cançó dels anys 80, que ha aconseguit diversos èxits internacionals com 'Walking on sunshine' (1985), 'Sun Street', 'Do You Want Crying' o 'Que et Vull'.

William Lee Adams és fundador i director de wiwibloggs, el mitjà de referència europeu especialitzat en Eurovisió. Presentador i locutor de BBC Radio, actualment presenta BBC Minute, el principal programa de notícies per a joves del Servei Mundial de la BBC, que s'emet en emissores de ràdio comercials de 60 mercats, des de Hong Kong fins a Johannesburg. També presenta documentals radiofònics, ha participat en diversos programes de la tv britànica i ha estat corresponsal a Londres de la revista nord-americana Time.

Nina va ser la representant espanyola a Eurovisió el 1989 amb la cançó 'Nascuda per estimar' amb què va quedar en sisena posició. Cantant i actriu amb una llarga i reeixida trajectòria professional de més de 40 anys en música, teatre i televisió, va ser la directora de l'Acadèmia de les primeres edicions d''Operación Triunfo', així com jurat del talent a la darrera etapa emesa a La 1. Amb 'Mamma Mia!' va sumar 2.735 representacions durant 9 temporades per tots els teatres d'Espanya. Actualment protagonitza el musical 'Los puentes de Madison' al Teatre EDP Gran Via de Madrid.

Irene Valiente és directora de 'L'últim lloc', el programa especialitzat en música urbana de Radio 3. A més, co-presenta el magazine 'Generación Ya'; un espai al?avantguarda de la música. Ha dirigit podcasts com 'Doce Pulgadas', ha cobert per a RTVE diversos festivals com el Sónar de Barcelona, el Viu Llatí de Saragossa o La Mar de Músiques de Cartagena; i ha moderat esdeveniments relacionats amb la indústria musical com 'A conversation with...' al BIME de Bilbao.

Juan José Santana, president d'OGAE, és col·laborador radiofònic al Grup d'Emissores de Ràdio Las Palmas per a Canàries; i autor i compositor que ha participat com a tal dues vegades a Eurovisió (2009 i 2012). També ha estat en diferents seleccions europees amb països com Armènia, Lituània, Moldàvia, Romania i Irlanda i en quatre ocasions a la preselecció espanyola.

RTVE ha volgut donar veu als seguidors d'Eurovisió a través d'OGAE, associació de fans d'Eurovisió sense ànim de lucre reconeguda per la UER (Unió Europea de Ràdio Difusió) amb seu a 43 països d'Europa a més d'Ogae Rest of the World, al que pertanyen tots els eurofans de països que no participen al Festival (països d'Amèrica Llatina, USA, Canadà, Xina…).

Finalment, Nacho Cano no podrà formar part del jurat del Benidorm Fest ja que l'èxit del seu musical 'Malinche' li impedeix assistir a Benidorm durant tota la setmana.

MECÀNICA DE VOTACIONS

El sistema de votació del Benidorm Fest 2023, que estarà presentat per Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez i Inés Hernand i comptarà amb la participació de 18 artistes, serà igual que a la primera edició: 50% del pes per al jurat professional i 50% per al públic, dividit a parts iguals entre televot i jurat demoscòpic. En cas dempat, guanyarà la candidatura que rebi la millor puntuació del jurat professional.

A cada semifinal participaran 9 participants: Agoney, Alice Wonder, Aritz Aren, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofia Martín i Twin Melody a la primera, el dimarts 31 de gener ; i Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karment, Rakky Ripper, Siderland i Vicco, a la segona, que tindrà lloc dijous 2 de febrer. De cada semifinal passaran 4 participants. El guanyador/a, guanyadors/es de la final, en què hi haurà 8 participants, serà el proper representant d'Espanya a Eurovisió 2023. En cas d'empat a la suma del vot del jurat i del públic, resultarà guanyador/a la cançó /artista que rebi la millor puntuació del jurat.