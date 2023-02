Catalunya press periodisme

Els catalans confien més en els mitjans de comunicació de proximitat que en els estatals, segons una enquesta impulsada per un centre d'estudis espanyol. Aquest extens sondeig de Metroscopia, impulsat pel Foro Periodismo 2030, ha realitzat un total de 5.000 enquestes fetes a l'estat i Catalunya.

El primer fet que es destaca és que un 32% de catalans donen més credibilitat als mitjans de Catalunya, un 10% per sobre que els mitjans d'àmbit estatal. Per contra, al conjunt de l'Estat es refien més dels mitjans estatals que els de proximitat: un 29% enfront d'un 24%.

Un altre fet remarcable és l'acceptació d'haver de pagar per tal de tenir un periodisme de qualitat. Un 39% dels entrevistats catalans així ho creuen, mentre que el 33% es mostren en desacord amb aquesta premissa. Cal dir que fa tres anys, hi havia un 2% més reticent a fer abonaments per consumir un periodisme de qualitat, per tant, la tendència mostra que els ciutadans cada dop ho accepten més.

No obstant, aquest 39% contrasta amb la següent dada: només un 24% estan subscrits com a mínim a algun mitjà de pagament o compren els diaris al quiosc.

La paradoxa més cridanera és que només un 28% dels enquestats s'han mostrat confiats en les xarxes socials, però a l'hora de la veritat, un 48% admeten que és el mitjà a través del qual se solen informar.

En aquest sentit, un 59% diu que té molta confiança en els mitjans escrits, però només un 33% els consulta de forma regular. Amb la radio, un 64% hi confia però només un 40% escolta les notícies de forma habitual.