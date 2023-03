El programa 'Eufòria' de TV3

Els productors de televisió Toni Cruz i Josep Maria Mainat, creadors d'' Operación Triunfo ', han demandat la productora Veranda TV i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per presumpte plagi al programa programa 'Eufòria', que emet TV3.

En un comunicat aquest dilluns, la productora de Cruz i Mainat, Reset TV, critica "l'extrem semblant entre els elements essencials" dels dos formats.

Mainat i Cruz asseguren que es van posar en contacte amb la CCMA per "obtenir alguna explicació satisfactòria al que consideraven una flagrant còpia de la seva creació, però, davant de la falta de respostes", han optat per presentar la demanda.

Afirmen que abans de presentar la demanda s'han assegurat que la seva impressió "era corroborada per amplis sectors de la premsa especialitzada, per personatges importants de la indústria de la televisió i per l'anàlisi d'experts".

Els demandants asseguren que aquestes terceres persones comparteixen la seva impressió sobre les similituds entre els dos programes i consideren que “Eufòria és simplement una Operación Triunfo en català”.

Cruz ha retret que "Eufòria reprodueix, amb minúscules variacions, tots els elements essencials, la mecànica, les fases i els aspectes originals d'Operación Triunfo" , i Mainat ha titllat de desconcertant el presumpte plagi.

"Veurem si aquesta demanda serveix per potenciar la creativitat i assegurar l'originalitat dels nous formats de televisió, defensant així un dret que hauria de ser sagrat: la propietat intel·lectual d'una idea és dels seus autors i ningú no pot violar aquest dret fent passar èxits aliens" com a creacions pròpies", han afegit els productors al comunicat.

LA PRODUCTORA D'EUFÒRIA'



La productora del programa 'Eufòria', Veranda Media, ha expressat la seva "desagradable sorpresa i decepció amarga" per l'acusació de plagi i ha afirmat textualment que el sorprèn l'extemporaneïtat de la denúncia, en comptes que presentar-la ja en emetre's la primera temporada .

A més, ha assegurat no tenir constància d'aquesta demanda: "Encara que Cruz i Mainat fa mesos que anuncien aquesta demanda la veritat és que no l'hem vist ni sabem en quins termes està plantejada".

Veranda Media considera que l'acusació "no té cap fonament, ja que confon format i gènere" , atès que Eufòria s'integra en la tradició de 'talent shows' musicals, i ha recordat que el mateix Cruz el 2008 esgrimia aquest mateix argument quan la distribuïdora del programa 'Got Talent' va acusar Cruz i Mainat de plagi arran de l'estrena de 'Tu sí que vales'.

Així, ha defensat que, encara que el gènere sigui el mateix, "l´originalitat i la seva articulació particular és la que determina el format original del programa, més enllà de les característiques bàsiques iguals que necessàriament compartiran amb la resta dels programes d´un mateix gènere "; per això considereu que s'ha produït una confusió entre les idees de format i gènere.

"Esperem, sincerament, que els senyors Cruz i Mainat no estiguin utilitzant aquesta confusió entre gènere i format de forma oportunista", i ha afegit que seguirà treballant a la segona temporada d''Eufòria' i que els serveis jurídics del programa estan estudiant les accions legals pertinents.

CCMA



Fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han afirmat que “no ha rebut cap demanda” i que no té constància que s'hagi presentat formalment més enllà de les declaracions públiques amb la intenció de fer-ho.

Ha remarcat que confia plenament a Veranda respecte a l'originalitat del format: "Hem viscut a primera fila d'on surt la proposta inicial, com a spin-off de l''Oh Happy Day' i hem participat en el desenvolupament posterior amb aportacions crucials en el disseny de realització, il·luminació i contribucions artístiques que afecten el format".

A més, ha assegurat que juntament amb Veranda segueixen treballant per "oferir la millor experiència al públic amb 'Eufòria" i que estan posant tots els seus esforços.