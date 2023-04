Seu d'Endesa / @EP

A la segona edició dels premis Nebrija Event Awards , organitzats per la Universitat de Nebrija i celebrats a l'Hotel Palau dels Ducs Gran Meliá, el director general de comunicació d'Endesa, Ignacio Jiménez Soler , va rebre el premi al millor dircom.

El guardó va ser lliurat per José Manuel Velasco, membre i expresident de la Global Alliance, que actualment lidera l'àrea de Coaching Executiu de Comunicació de LLYC. Velasco va destacar la trajectòria professional de Jiménez Soler i va subratllar la importància que la direcció de comunicació formi part dels comitès de direcció de les empreses, on no només es parla de comunicació, sinó també de gestió.

Durant el lliurament del premi, Jiménez Soler va expressar el seu agraïment a la Global Alliance for Public Relations and Communications Management i, en particular, a Velasco, que ha estat un dels seus referents professionals des de la seva època universitària. A més, el guardonat ha posat èmfasi en l'"enorme transformació que ha patit la funció de comunicació durant els últims anys" i ha destacat "les enormes possibilitats que hi ha ara per als comunicadors".

Jiménez Soler compta amb 30 anys d'experiència professional al camp de la comunicació. Va començar la seva carrera a la redacció del diari ABC i després va treballar als departaments de comunicació de Liberty Seguros, BBVA i Telefónica. El gener del 2020, es va unir a Endesa com a director general de comunicació. També imparteix classes sobre aquesta disciplina a universitats i ha escrit diversos llibres sobre això.

La figura del director de comunicació o 'dircom' ha evolucionat en els darrers anys fins a convertir-se en una figura clau a nivell executiu alhora que ha ampliat els seus horitzons i, a les tasques més tradicionals de comunicació corporativa i gestió de mitjans, ha sumat el repte de transmetre els valors socials, ambientals i de govern corporatiu de la companyia.