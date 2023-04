Ione Belarra és la líder de Podemos. Foto: Europa Press

L' Associació de la Premsa de Madrid (APM) ha exigit a Podemos que "cessi en els seus assenyalaments i insults, amb noms i cognoms", a periodistes que es mostren “crítics amb l'activitat de la formació”.

L'agrupació de periodistes ha emès un comunicat aquest dimecres 12 d'abril en què apunta que "la llibertat d'expressió no es pot convertir en un instrument per intentar intimidar els professionals de la informació i intentar que s'autocensurin per evitar veure's assenyalats".



De fet, l'APM recorda que no és la primera vegada que "condemna els atacs a informadors" per part d'algun dels dirigents de la formació morada, de manera que els torna a reclamar "que eviti les desqualificacions i respecti el lliure exercici del periodisme" , pilar indiscutible de la nostra democràcia”.