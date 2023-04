L'accés a les instal·lacions de TVE a Sant Cugat. Foto: Google Maps

Carmen Massanet, una jove periodista i cantant, ha presentat un escrit d'impugnació davant d'un concurs de places de Radiotelevisió Espanyola (RTVE). I és que encara que l'organisme ha reservat una sèrie de places per a persones amb discapacitat, Massanet diu que, a les bases , un dels requisits que apareix és l'"absència d'afeccions greus oftalmològiques".

La noia va denunciar el cas a finals del mes passat, interpel·lant directament a l'ens públic, demanant "que algú m'ho expliqui, perquè si poseu això, esteu discriminant claríssimament les persones cegues totals com jo. Perquè, encara que hi hagi un torn de discapacitat, m'esteu dient que si no veig res, no em puc presentar”.

Massanet exposa que, actualment, a Radio Nacional de España treballa Itziar Jiménez , una locutora cega, i que Nuria del Saz, també invident, forma part de la plantilla de Canal Sur.

Amb l'ajuda de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec (Acic), Massanet ha presentat escrit d'impugnació a la presidenta interina de la corporació, Elena Sánchez.

LA PERIODISTA ASSENYALA TAMBÉ UNA DOBLE DISCRIMINACIÓ EN LA SEVA DENÚNCIA

A més, la noia denunciava també que, a les bases, "una altra de les funcionalitats que diuen que cal tenir és "bipedestació prolongada". Aleshores em dius que un en cadira de rodes tampoc es pot presentar", cosa que considera "doblement greu ".