TV3 / @EP

El 2022, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) , propietària de TV3, va experimentar un any publicitari força complicat. La facturació per publicitat va pujar a 47,5 milions d'euros el darrer exercici, cosa que representa una disminució del 2% en comparació de l'any 2021.

La major part dels ingressos publicitaris de la CCMA procedeixen dels canals de televisió, i TV3 és el canal més important. L'any anterior, la publicitat televisiva va generar un total de 39,4 milions d'euros, fet que suposa una disminució de l'1,5%. Aquesta xifra contrasta amb l'augment del 4,9% dels ingressos publicitaris dels canals autonòmics d'Espanya, segons les dades d'Infoadex. És important assenyalar que TV3 acapara gairebé la meitat de la facturació de tots aquests canals, que van assolir una xifra total de 92 milions d'euros l'any anterior, segons les mateixes dades de la mateixa font.

La ràdio també es va veure perjudicada en termes publicitaris. Catalunya Radio , propietat de la CCMA, va aconseguir facturar 6,5 milions d'euros, cosa que representa una caiguda del 3,4%. La resta dels ingressos publicitaris provenen dels mitjans digitals del grup, que es van mantenir estables a 1,6 milions d'euros l'any passat.

Tot i això, la disminució en els ingressos publicitaris va ser compensada per l'augment de les subvencions proporcionades per la Generalitat de Catalunya a la CCMA l'any passat.

Segons el compte de pèrdues i guanys de l'entitat, l'exercici passat es van registrar ingressos per subvencions públiques per un total de 268 milions d'euros, fet que suposa un augment de 8 milions respecte al 2021. D'aquesta quantitat, 242 milions d'euros corresponen a la contribució ordinària de la Generalitat, a la qual cosa se sumen 30 milions d'euros més transferits de manera extraordinària per fer front a les necessitats financeres de la CCMA.

La major part d'aquestes subvencions es fan servir per cobrir els salaris dels 2.444 empleats que tenia la CCMA al tancament de l'últim exercici, fet que suposa un augment de 60 empleats en comparació de l'any anterior. En total, l'entitat pública va destinar 185 milions d'euros en despeses de personal el 2022, cosa que representa un augment interanual del 5%. Aquesta xifra és 5 milions d'euros superior a la pressupostada inicialment, a causa de l'increment del 3,5% en els salaris executat el 2022.

A més, la despesa en fons de producció va experimentar un notable augment i va arribar a una xifra de 72,9 milions d'euros l'any passat, fet que suposa un augment del 27%. També va augmentar la partida destinada a la publicitat de la mateixa entitat pública, que va pujar un 22% i va arribar als 2,2 milions d'euros.

Amb tots aquests increments en els costos, el resultat de l'exercici es va reduir dràsticament a només 136.000 euros , en comparació dels 15 milions registrats el 2021.