Foto: Europa Press

Reporters sense Fronteres (RSF) ha publicat, de nou, la llista de llibertat de premsa als diferents països del món. Al llistat, a més, es pot veure l'evolució anual, ja que en un dels desplegables es pot consultar la classificació en anys anteriors , fins al 2002. A més, es pot triar diversos tipus de puntuació: global, context polític, context econòmic...

Si es miren les dades d' Espanya , es veu que el país ha caigut 4 llocs: del 32, on estava el 2022, al 36 que ocupa aquest 2023. Espanya rep una puntuació de 75,37 i està just per sota de Andorra i per sota de Taiwan.

L'empitjorament de l'indicador legal i jurídic és una de les raons que explica la caiguda d'Espanya a la classificació, igual que el bloqueig de la reforma de l'anomenada Llei mordassa. De fet, RSF apunta que “el clima de violència contra els periodistes s'ha relaxat amb la desactivació del conflicte català i no s'ha vist tan afectat com a altres països en manifestacions contra les restriccions de la pandèmia”, encara que apunta també que ha crescut "la polarització política als mitjans" que "persisteixen lleis i actuacions judicials qüestionables".

Les tres posicions més altes són per a Noruega (95,18), Irlanda (89,91) i Dinamarca (89,48).

LA SITUACIÓ EMPITJORA EN EL CONJUNT DEL MÓN

Però l'empitjorament de la situació a Espanya té la rèplica al planeta. De fet, segons RSF, la llibertat de premsa està, actualment, en un "estat desesperat", apuntant amenaces com "la desinformació i la intel·ligència artificial".

L'índex mostra que actualment hi ha 31 països considerats en una "situació molt greu", la xifra més alta que s'ha obtingut mai; de fet, el 2021 n'hi havia 21.

RSF considera que "l'augment de l'agressivitat dels governs autocràtics" sumat a "campanyes massives de desinformació o propaganda" expliquen aquesta pujada.