Elon Musk / @EP

Elon Musk, una de les figures més importants a la directiva de Twitter, ha anunciat que deixarà el seu lloc com a CEO en un termini de sis setmanes. A més, també ha confirmat que serà reemplaçat per una dona, encara que no ha proporcionat més detalls sobre la successora.

"Emocionat d'anunciar que he contractat un nou CEO (director executiu en anglès) per a Twitter. Ella començarà en aproximadament sis setmanes! " , ha confirmat Musk al seu perfil oficial de l'esmentada xarxa social.

Així mateix, el magnat i empresari ha detallat que, una vegada comenci la marxa d'aquesta nova directiva, ell passarà a exercir com a "president executiu i director de tecnologia", encarregant-se així de la "supervisió de productes, programari i sysops" ".

Musk, conseller delegat de Tesla i SpaceX, va completar a finals d'octubre del 2022 la compra de Twitter per un valor de 44.000 milions de dòlars --aleshores una xifra similar en euros--, i va confirmar l'acomiadament dels principals directius de l'empresa.