Foto: Premis Dircom 2023

L'Associació de Directius de Comunicació ha donat a conèixer aquesta tarda els projectes vencedors dels Premis Dircom Ramón del Corral 2023 , els guardons que reconeixen els millors casos i pràctiques de Comunicació a Espanya.



Organitzacions i institucions com CAIXABANK, LIBERTY SEGUROS, MAPFRE o GOVERN DE CANÀRIES , i pimes com TELECOMING o ENCAMINA , entre altres, es van alçar amb algun dels guardons als quals optaven en reconeixement a les millors pràctiques de comunicació en diferents categories.



A les categories especials s'han premiat els projectes de FERROVIAL , com a Millor Estratègia Global de Comunicació Corporativa; PRODIGIÓS VOLCÁN , com a Millor Estratègia de Comunicació a Alta Direcció; ia IKEA , com a Millor Estratègia d'Afers Públics.



Els projectes vencedors d'aquesta VI Gala de Premis Dircom Ramón del Corral han estat 24, un any en què s'ha batut rècord de participació, amb 225 candidatures presentades, de 113 empreses.



La gala va concertar la presència de més de 450 professionals de la Comunicació a l'Auditori Pau VI, a Madrid, en un acte presentat per l'actriu Lena Bayón , i amenitzat pel violinista Pablo Navarro.

ADELA CORTINA, PREMI ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA



En aquesta 6a edició, la Junta Directiva de Dircom ha reconegut amb el seu Premi Especial per la seva constant defensa del comportament ètic de les organitzacions, Adela Cortina, Catedràtica d'Ètica i Filosofia Política a la Universitat de València i directora acadèmica de la Fundació ÉTNOR.



Miguel López-Quesada, president de Dircom, va lliurar el guardó a la premiada, i va destacar que “en un context democràtic, l'ètica proporciona els fonaments necessaris per garantir un exercici responsable del poder i una convivència harmoniosa entre els ciutadans. Sense la base ètica, la democràcia està exposada als perills de la manipulació i la desigualtat”.



A continuació, AdelaCortina va agrair el reconeixement, i va assenyalar que per a una societat és bo tenir empreses ètiques, i per a les empreses també és bo ser ètiques: “ És un joc de suma positiva pel qual cal apostar”.



En un altre moment de la seva intervenció, la filòsofa es va referir al paper de la comunicació a les empreses: “ Les narratives a les organitzacions són molt importants perquè ajuden a crear la cultura de l'empresa, fonamental perquè aquesta funcioni i pugui ajudar la societat ”.

LA IMPORTÀNCIA DELS DIRCOMS EN EL CONTEXT ACTUAL



A la benvinguda de la gala, López-Quesada va ressaltar la important tasca del dircom en moments d'incertesa i canvi constant com els que estem vivint: “En el context actual hem de continuar posant en valor la nostra feina de directors i directores de Comunicació. Com sempre, ens toca fer una tasca d'escolta social, per poder traslladar a les nostres organitzacions allò que està passant fora”. El president de Dircom va agrair a tots els participants dels Premis la seva implicació i compromís amb aquesta iniciativa de l'Associació, que cada any congrega més candidatures i que, per primera vegada a la seva història, ha reconegut projectes de comunicació de petites i mitjanes empreses.



A continuació, Javier Fernández del Moral, president del jurat , va agrair la implicació i la feina desenvolupada a tots els membres que han format part d'aquesta edició. “ Estic molt satisfet perquè cada cop hi ha més participants i més persones que volen tenir un Premi Ramon del Corral. M'enorgulleix veure el nivell que té la comunicació a Espanya ”.



Cortina va acabar el discurs destacant les quatre qualitats que ha de tenir la comunicació perquè sigui excel·lent. “ La claredat, la veracitat de les paraules, la veritat de les pràctiques de què es parla i la justícia en què ens desenvolupem ”.