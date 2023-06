Foto: Barça TV

La plantilla de Barça TV, integrada per 94 persones, considera que l’entitat blaugrana ha de participar en primera persona en el procés de negociació de l’expedient d’acomiadament col·lectiu amb el qual es pretén extingir la totalitat de llocs de treball i el definitiu tancament de la cadena després de 24 anys d’emissió. En aquest sentit, el col·lectiu de treballadors i treballadores de la cadena reclama per part del FC Barcelona l’adopció de mesures immediates per revertir la situació present, preservar els llocs de treball i mantenir l’activitat comunicativa pròpia i inherent d’un club. com el FC Barcelona, d’enorme dimensió esportiva, econòmica i social.

Si res no canvia, el proper dia 30 de juny finalitzaran les emissions de Barça TV, el canal de televisió dedicat en exclusiva a l’actualitat i la història blaugrana fundat l’any 1999, sota la presidència de Josep Lluís Núñez. Gairebé tres dècades d’activitat en què el canal ha estat un element cabdal per apropar el club als seus milions de seguidors i aficionats arreu del món amb una programació on la informació diària vinculada al FC Barcelona és la gran protagonista però on també destaquen amplis espais dedicats a la cantera i les categories inferiors així com entrevistes i reportatges o retransmissions en directe com ara la de la recent rua de celebració per la consecució del títol de Lliga.



"Fa setmanes que s’està debatent el futur dels 94 professionals que diàriament fan possible l’activitat del canal de televisió oficial que porta arreu del món el nom del FC Barcelona. Malauradament, però, a la mesa on s’està parlant dels llocs de treball de la gent ocupada a Barça TV, en alguns casos des de la fundació del canal l’any 1999, no hi és present el club que és la raó de ser del canal", reflexiona Francisco Pérez, advocat de Col·lectiu Ronda que, juntament amb Natxo Parra, integra l’equip que assessora la plantilla en el procés d’acomiadament col·lectiu.

"És estrany -prossegueix l’advocat- que el FC Barcelona pretengui no tenir res a dir sobre l’acomiadament dels treballadors i treballadores que durant dècades s’han encarregat de crear els continguts televisius i audiovisuals del club, molt valorats pel públic culer arreu del món. Una absència que no ha existit en moments previs de conflicte com ara, per exemple, durant els episodis de vaga protagonitzats per la plantilla entre finals de 2022 i principis de 2023 en protesta per la pèrdua acumulada de poder adquisitiu, els baixos salaris i les seves condicions laborals".



ABANDONAMENT INEXPLICABLE



Natxo Parra, advocat de Col·lectiu Ronda present a la negociació de l’expedient d’acomiadament, considera "imprescindible la presència del FC Barcelona com a interlocutor en aquest procés d’acomiadament".

El lletrat recorda que els treballadors que podrien acabar perdent la seva feina el proper 30 de juny, amb el fos a negre del canal, "fa anys que treballen a les instal·lacions i al servei del FC Barcelona, cobrint els esdeveniments i generant els continguts que el club els demana, lluint l’escut i el nom del Barça en la seva roba i estris de treball. Molts d’ells, fins i tot van estar en nòmina del club durant el període comprès entre 2004 -quan el Barça va recuperar els drets en el primer mandat de Laporta- i 2011, en què Sandro Rosell va acordar la gestió amb Mediapro i, posteriorment, Telefónica, qui encara opera el canal. Quan tota aquesta gent que diàriament ha treballat pel FC Barcelona seu a la mesa de negociació per parlar del futur no es troba al club, el seu veritable ocupador, sinó que se’ls tracta com a treballadors completament aliens a l’entitat i això resulta profundament injust i incomprensible. El FC Barcelona no pot defugir la seva responsabilitat ni desentendre’s de la sort de les persones que amb la seva feina han contribuït i continuen contribuint encara avui, a pocs dies del tancament, a expandir la imatge mundial i la identitat d’un gran club que ha de poder seguir presumint de valors".



CONTINUÏTAT DE L'ACTIVITAT



Francisco Pérez admet que la situació que s’està vivint en aquests moments a Barça TV resulta "inusual" atenent al fet que s’està parlant d’extingir el lloc de treball d’unes persones que realitzen una activitat que no pot desaparèixer ni cessar completament amb el tancament del canal.

"No és factible pensar que el FC Barcelona renunciarà a generar el seu propi material audiovisual i deixarà permanentment en mans de tercers la imatge del club. Al 2023, no és creïble ni raonable creure que una entitat com el Barça no crearà continguts relacionats amb la seva activitat per difondre en streaming, via xarxes o a través dels canals i les plataformes que millor es consideri. Tots sabem que a dia d’avui la qüestió dels drets audiovisuals és un element cabdal per a tots els clubs i el FC Barcelona no pot deixar de tenir a la seva disposició un equip professional altament qualificat en aquest àmbit». És per això que l’advocat de Col·lectiu Ronda lamenta que «a pocs dies de l’anunciat tancament, encara no s’estigui abordant amb seriositat la qüestió més important: salvar els llocs de treball de les persones que avui treballen a Barça TV i garantir que seguiran vinculades al club fent la feina que els ha servit per guanyar-se l’estima de tot el públic culer".

"No és possible seguir dialogant amb Telefónica", afirma Natxo Parra. "Aquesta plantilla porta el nom del club i és imprescindible començar a dialogar amb el propi club sobre el futur. La situació financera del Barça és de sobres coneguda, però les xifres d’incidència de l’activitat de Barça TV sobre el conjunt del deute de l’entitat és irrisòria i completament irrellevant en termes financers. Fins i tot si l’estratègia comunicativa del club passa per renunciar al format de canal convencional per concentrar-se en altres vies, mitjans i formats, els llocs de treball han de tenir continuïtat perquè en aquests moments, la plantilla de Barça TV ja està treballant en aquest àmbit, realitzant idèntiques funcions a la del personal contractat pel FC Barcelona que s’encarrega de crear els materials audiovisuals. No parlem de treballadors i treballadores de segona sinó d’una plantilla que treballa íntima i estretament vinculada amb els professionals del club dedicats a la comunicació. Sense la plantilla de Barça TV és impossible que el FC Barcelona pugui seguir nodrint els seus canals de comunicació".