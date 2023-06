Foto: Twitter (@asieslavidatele)

Dilluns passat 26 de juny es va estrenar Així és la vida , amb Sandra Barneda, el programa que té la difícil tasca de ser el relleu de Sálvame a Telecinco.

Com no podia ser d'una altra manera, la cadena va donar una gran empenta al nou programa, amb vista a tenir una estrena lluïda... però no ho van aconseguir. I és que ja s'han conegut les dades d'audiència , que són lluny de les que hauria desitjat Mediaset.

Així és la vida va aconseguir un 10,7% de quota de pantalla i una xifra lleugerament superior als 920.000 espectadors. De fet, aquests registres estan per sota dels que va obtenir el seu predecessor l'última setmana de vida.



I com si fossin gots comunicants, qui va sortir beneficiat del canvi va ser la competència a la televisió privada espanyola, Antena 3; Y ahora, Sonsoles va pujar el share fins al 12,3% i va ser el líder de la seva franja horària.