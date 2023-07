Marcela Topor en plena presentació del seu programa televisiu/@LaXarxa

Marcela Topor, dona de Carles Puigdemont, viatja a Barcelona gairebé cada setmana, perquè segueix dirigint i presentant un programa The Weekly Mag, que viu de les subvencions públiques mitjançant un contracte pel qual Topor percep 6.000 euros al mes.

Aquesta temporada el seu darrer capítol es va emetre el 30 de juny passat atès que al juliol i l'agost és període de vacances i Marcela Topor no percep cap compensació econòmica per aquesta parada estival.



El programa s'emet en anglès i Topor, periodista de professió com el seu marit, entrevista personalitats conegudes de Catalunya per donar-los veu en diferents aspectes de les seves professions amb una audiència comptabilitzada propera a les 15.000 persones mensuals.



Des de la seva creació Topor ha fet canvis en l'enregistrament del seu programa, i si abans el rodava cada dimarts en un local multidisciplinari a l'Eixample de la capital catalana, fa poc va decidir un lloc més discret i més barat per evitar el focus mediàtic perquè busca passar desapercebuda tant com sigui possible.