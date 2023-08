Foto: Europa Press

La temporada futbolística s'ha engegat i les ràdios, per una sentència del Tribunal Suprem de finals del mes passat, han de pagar 100 euros per estadi i partit per la temporada als clubs de la Liga.

L'Alt Tribunal ho considera "compensació per les despeses que els genera posar a disposició de les emissores espais perquè puguin retransmetre en directe des del camp els esdeveniments esportius".

Això ha generat malestar a les emissores, fins al punt que associacions de mitjans, com la Federació d'Associació de Ràdios i Televisió d'Espanya , han alçat la veu. El seu president, Juan Ignacio Ocaña, ha assegurat a Dircomfidencial que "les emissores contribueixen, de manera extraordinària, a la difusió d'un esport que segueixen milions de persones al món", i que la seva tasca és "cobrir una demanda informativa de què no només se'n beneficien els oients, els equips, que crea centenars de llocs de treball”.

Ocaña diu que el pagament és desproporcionat perquè " no hi ha drets d'imatge " i considera que, per a l'associació que presideix, "qualsevol trava econòmica o administrativa per a l'accés als camps va en perjudici de tots".