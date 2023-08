TV3 segueix veient que qualsevol intent per intentar fer-li una mínima competència queda sense èxit. L'últim cas ha estat 8TV, una televisió que va començar a caminar amb el nom de Citytv va iniciar l'abril del 2001.

Inicialment propietat del Grup Godó, va arribar a tenir a la seva graella noms de llum com Jordi González, Josep Cuní i Alfons Arús, entre d'altres.

El maig del 2015, Mediaset España va comprar el 40% del canal als seus primers propietaris. Tot i això, les coses no milloraven i 3 anys després, Arús anunciava el seu adéu per fitxar per La Sexta .

Al març de 2021, OC 2022 SL (empresa propietat, entre d'altres de Nicola Pedrazzoli) anunciava l'adquisició del 100% del canal, operació que aprovava el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) .

Tot i l'últim intent per intentar plantejar una alternativa generalista, els números vermells i l'audiència residual (0,8%) ha provocat que el canal entri en concurs de creditors.