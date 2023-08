La seu d''El Periódico de Catalunya', a la Gran Via de l'Hospitalet. Foto: Google Maps

L'arribada de Javier Moll al Grup Zeta no ha servit per millorar els números. De fet, capçaleres com El Periódico de Catalunya està en una prolongada crisi financera de la qual encara no s'ha aconseguit recuperar. Des de l'arribada de l'empresari aragonès, el mitjà acumula pèrdues per un total de 14,4 milions d'euros, amb 4,3 milions el 2022.

Aquesta informació prové de l'informe de comptes de la companyia editora, El Periódico de Catalunya SL, disponible al Registre Mercantil i accessible a través de la plataforma Insight View, a la qual Vozpópuli ha tingut accés. D'acord amb l'informe, les pèrdues van augmentar un 38% el 2022 en comparació del 2021, quan van pujar a 2,68 milions d'euros. El 2020, les pèrdues van ser de 7,1 milions, i el 2019, de 375.293 euros .

El 2019, Editorial Prensa Ibérica va anunciar oficialment l'adquisició del Grup Zeta, amb totes les seves publicacions, entre les quals destaca El Periódico de Catalunya , però també amb capçaleres com Sport i Cuore, entre d'altres.