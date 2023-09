Martínez Gistau. Foto: CaixaBank

María Luisa Martínez Gistau , Directora de Comunicació i Relacions Institucionals a CaixaBank , ha estat nomenada la professional més destacada en el camp de la Comunicació, segons l'última edició de l'estudi PR SCOPE 23/24 realitzat per Scopen. En aquesta investigació, Scopen va entrevistar un total de 875 professionals de la comunicació, que van incloure representants d'empreses, consultores i mitjans.

Martínez Gistau (segona a l'estudi anterior), succeeix en aquest honor Luisa Alli, exdirectora de Comunicació d'IKEA i actual secretària general de la Fundació Institut Hermes. Alli havia estat seleccionada com la professional més destacada a les dues edicions prèvies de l'informe. A l'edició del 2017, el primer lloc el va ocupar María Luisa Melo, que en aquell moment treballava a Huawei i actualment està a DHL.

Pel que fa a l'edició d'aquest any, segons informacions del sector, els enquestats per Scopen van posicionar Eva Pavo, Directora de Comunicació i Màrqueting de Correus, com la segona professional més admirada a la indústria de la comunicació.

El tercer lloc al podi l'ocupa Anaís Pérez Figueras, que exerceix com a Directora de Comunicació de Google per a Espanya i Portugal. És rellevant esmentar que cap d'aquestes dues Directores de Comunicació figurava al top ten de l'edició anterior del PR SCOPE.