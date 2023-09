El director de Mediapro, Jaume Roures / @EP

Jaume Roures serà novament important a TV3 després que la cadena autonòmica experimentés un canvi cap a una postura apolítica a causa de la influència del PSC al panorama català. El partit socialista és la principal força política i un element clau en l‟estabilitat de la Corporació pública autonòmica, i Roures ha consolidat la seva posició en aquest context.S'ha passat Roures al PSC?

Cal no oblidar que Mediapro va guanyar fa uns mesos un cas legal contra la cadena autonòmica, que va ser condemnada a pagar una indemnització de 200.000 euros a causa de la sobtada cancel·lació del programa "Tarda oberta" durant el període en què Junts per Catalunya era al govern el 2018. El pas endavant d'ERC va beneficiar Jaume Roures, que ha experimentat una compensació per la cancel·lació del programa polític insígnia que produïa per a TV3, anomenat 'FAQS'.

Ho portaran a terme amb la producció de dos programes a càrrec d'una de les subsidiàries de Mediapro, El Terrat . D'una banda, hi ha 'Una altra historia' , que té com a propòsit descobrir "els 100 objectes quotidians que millor il·lustrin la història de Catalunya els últims cent anys", segons TV3, i que està liderada per Albert Om.

Aquesta temporada, Roures també estarà a càrrec de la producció d'un altre dels programes destacats a la nova plataforma de transmissió pública catalana, 'Vosaltres mateixos' , que marcarà el retorn d' Andreu Buenafuente a la televisió de la seva terra per entrevistar persones anònimes de forma còmica.

BENFICIS A TVE

A més d'aquest paper important a TV3, Jaume Roures també té grans beneficis gràcies a TVE. De fet, la cadena estatal ha invertit 5.653.000 euros a la filial basca de Mediapro, Hostoil, per produir el reality xou d'aventures 'El Conquistador'. Tot i això, les dades d'audiència no estan sent del tot satisfactòries.

Amb l'increment en els seus ingressos procedents de TVE i TV3, Roures deixa enrere un període de cinc anys en què havia perdut terreny al mercat espanyol després de perdre contractes amb Atresmedia i Real Madrid TV, així com fracassar a la subhasta per adquirir els mitjans del Grup Zeta.