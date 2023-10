8tv

La cadena catalana 8tv ha entrat en concurs de creditors a causa de la seva mala situació econòmica. Emissions Digitals de Catalunya (EDC) és l'empresa que té la llicència per als quatre canals a l'únic múltiplex privat de Catalunya. D'aquests quatre canals, EDICA opera directament 8tv i el canal de cinema Verdi Classics, mentre que tenia arrendats els altres dos, un a Fibracat i l'altre a Barça TV.

Segons el comunicat de 8tv , la situació econòmica d'EDICA "es va desestabilitzar en el moment en què, primer Fibracat i, després, Barça TV, van trencar els seus respectius contractes de lloguer" .

Fibracat va suspendre les emissions l'1 de gener del 2023, cosa que, segons 8tv, va constituir un incompliment del contracte vigent fins al maig del 2024. D'altra banda, Barça TV va deixar d'emetre l'1 de juliol, cosa que va resultar en la pèrdua d'ocupació aproximadament 90 treballadors.

A més de la pèrdua d'aquests ingressos regulars, 8tv afirma que s'estava enfrontant a un canvi en la dinàmica del mercat per "la caiguda sostinguda i inevitable del consum de televisió convencional davant de les noves plataformes", cosa que els va fer perdre inversions valorades a més de 400 milions d?euros.



L'administrador únic de 8tv, Nicola Pedrazzoli, ha apuntat que aquesta situació es deu a "la caiguda sostinguda i inevitable del consum de televisió convencional davant de les noves plataformes".



8tv assegura que "la inversió publicitària va únicament lligada a un estàndard de mercat establert de forma monopolista per l'empresa que mesura les audiències televisives, Kantar Media , que reconeix obertament que les dades ofertes pels únicament 660 audímetres a Catalunya perjudica les televisions amb menys audiència". Per tant, el sistema de mesura ha quedat "obsolet", segons el seu parer.

DUES DÈCADES D'HISTÒRIA

8tv és una cadena de televisió privada que va néixer fa 22 anys sota el nom de Citytv. Es va convertir en el primer canal privat autonòmic de Catalunya amb cobertura a tota la comunitat autònoma, després d'obtenir l'any 2003 l'única llicència privada de televisió digital terrestre (TDT) atorgada per la Generalitat.

Fa una mica més de dos anys, el grup Godó, propietari anterior de 8tv, va vendre la cadena a la nova adreça. Des que EDICA, la propietària, es va endinsar en un estat de preconcurs el 30 de maig, l'administració va emprendre converses amb tots els creditors.

D'acord amb el comunicat, 8tv va aconseguir reduir les despeses, tant en la producció de programes com en els sous del personal. Així mateix, es va esforçar per trobar nous ocupants per als antics canals de Fibracat i Barça TV, però no va ser possible, per la qual cosa el seu final és més a prop que mai.