Rita Barberá / @EP

La productora liderada pel periodista català Jordi Évole , Producciones del Barrio, farà el salt a la ficció amb un projecte que aborda la figura de l'exalcaldessa de València i política del PP, Rita Barberá , morta l'any 2016.

La productora s'ha associat amb Beta Fiction Spain en un projecte que retratarà des de la ficció "una època i una manera de fer política a través d'una de les figures més carismàtiques i controvertides", segons ha explicat l'empresa.

Les dues productores preveuen que el projecte, que actualment està a les primeres etapes de desenvolupament, entri en fase de producció durant el 2024.

Producciones del Barrio és una productora de continguts audiovisuals especialitzada en el gènere documental amb seu a Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Liderada per Jordi Évole i amb un equip de més de 50 professionals, Producciones del Barrio s'ha especialitzat en obres periodístiques al voltant de personatges rellevants, com 'Salvados', 'Lo de Évole', 'Això que tu em dónes', 'AMÉN : Francisco respon' o 'No em truqui Vedella'.