El Grupo Planeta és al llindar d'una nova etapa marcada per la divisió entre els néts del fundador, José Manuel Lara Hernández. En aquest context, els Lara García, una de les tres branques familiars que tenen l'empresa, han decidit posar a la venda la seva participació del 33% al capital.

Aquesta venda, que podria assolir una valoració propera als 900 milions d'euros, representaria la primera vegada que accionistes externs a la família tindrien l'oportunitat de participar a la companyia.

José , líder dels Lara García i un dels quatre fills de Consuelo García Piriz i José Manuel Lara Bosch (qui va ser president del grup fins a la seva mort el 2015), va informar les altres dues branques de la família sobre aquesta decisió durant la reunió del consell d'administració dilluns passat. Per fer l'operació, han contractat els serveis de Morgan Stanley.

D'altra banda, experts del sector assenyalen que aquesta participació a la venda constitueix una minoria , subratllant que els dos terços restants del capital, en mans d'altres membres de la família Lara, romanen compromesos amb el grup i la seva estratègia actual . De fet, diversos familiars exerceixen rols actius dins de la pròpia companyia.

Actualment, cadascuna de les branques familiars, representades pels fills de José Manuel, els descendents de Fernando i Inés Lara, posseeix un terç del capital , segons informen aquestes fonts. Altres fonts suggereixen que la fractura entre els membres té la seva arrel en la disminució de la influència de José Lara García , que va ocupar el càrrec de conseller fins al gener del 2021. En algun moment, se li va atribuir més importància a l'empresa pel fet que el seu pare va ser president del grup.

En qualsevol cas, la venda del 33% del capital no s'entreveu com una operació senzilla, ja que el nou soci o socis ocuparien una posició minoritària davant de la resta dels membres de la família Lara. Això limitaria les seves possibilitats d'influir en la gestió , tenint únicament accés a la remuneració determinada pels accionistes majoritaris.

Així mateix, com que es tracta d'una empresa no cotitzada, sorgirien dificultats considerables per desvincular-se del capital , llevat que s'arribés a un acord per a la venda a un nou soci.

DEUTE ACUMULAT

La modificació a l'estructura de capital arriba en un moment crític per a la situació financera de Planeta. L'any 2025, la companyia enfrontarà el venciment dels seus crèdits, que pugen a 311 milions. Aquests crèdits, subscrits el 2020, comprenen un préstec a termini de 232 milions, reduït des dels 274 milions originals, i una línia de crèdit renovable de 42 milions.

En aquesta operació van participar 14 entitats, incloent-hi la totalitat de la banca espanyola i algunes institucions internacionals com Deutsche Bank i BNP. A aquest préstec s'hi afegeixen 250 milions més subscrits per Atresmedia, de la qual Planeta posseeix un 41% de participació, el 2021, amb venciment programat per a l'any 2026. A més, l'empresa compta amb 200 milions en bons que cotitzen a la Borsa de Frankfurt i que arribaran al seu venciment el proper any.

És comú que les empreses comencin a negociar amb els seus creditors sobre el refinançament dels passius aproximadament un any abans de la data de venciment.