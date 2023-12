Foto: Freepik

El món virtual ha guanyat terreny a la televisió tradicional i cada cop és més comú que a les nits apareguin a la televisió de casa els continguts de plataformes com Netflix, Amazon Prime, etc., entre moltes altres, en comptes de canals tradicionals, com Telecinc o Antena 3.

Segons l'informe mensual d'audiències de Barlovento Comunicación , la pressió publicitària, mesurada en GRP, va experimentar una disminució de l' 11,9% al setembre. A més, els anuncis van tenir una reducció del 6,2%, mentres que les campanyes es van veure afectades amb una disminució del 0,8%.

Els anuncis representen la principal font d'ingressos per a les cadenes de televisió, per tant, com menys publicitat es transmeti, menys atractives seran les programacions. El més habitual és que una reducció del pressupost acabi en una disminució de l'audiència.

El novembre passat, Antena 3 va encapçalar la llista de cadenes més sintonitzades amb un 13% de quota de pantalla, tot i que ha perdut 1,3 punts a la seva quota d'audiència l'últim any. Pitjors números són els de Telecinco , ja que la seva audiència mitjana actual se situa en 9,7 punts, en comparació dels 10 punts (-0,2%) de La 1, que ocupa el segon lloc.

MENYS CONSUM DE TELEVISIÓ

En l'actualitat, cada espanyol passa una mitjana de 188 minuts diaris davant del televisor, fet que suposa una disminució del 4%. Aquesta dada és preocupant, ja que és la mínima registrada al novembre des del 1992.

A més, el perfil mitjà del televident espanyol als canals de la TDT no resulta particularment atractiu per a les empreses de gran consum que busquen publicitar-se. Els jubilats són els que mantenen l'hàbit de passar llargues hores davant de la televisió, i arriben a veure-la durant 355 minuts al dia.

Tot i això, a partir d'aquesta franja d'edat, el consum disminueix de manera notable. Els adults de 45 a 64 anys la consumeixen durant 232 minuts (-4%), aquells de 25 a 44 anys durant 105 minuts (-11%), els joves de 13 a 24 anys durant 59 minuts (-12%), i els nens de 4 a 12 anys durant 69 minuts (-13%).