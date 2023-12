L'any s'acaba i, com és habitual, es coneixen dades com les de les subvencions que la Generalitat ha concedit a diaris , tant en la seva versió impresa com digital. Aquest 2023, el Govern havia reservat una partida d?uns 14 milions d?euros per a aquestes inversions.

La Vanguardia, el degà de la comunicació a Catalunya, s'emporta la majoria, amb la xifra que més s'acosta al milió d'euros. En concret, són 942.959 euros per a la capçalera del Grup Godó.

En segon terme apareix Ara, fundat a finals de 2010, i que rep una xifra lleugerament inferior als 800.000 euros.

El Periódico de Catalunya tanca el podi dels mitjans amb més inversió via subvencions, amb una quantitat lleugerament per sobre dels 640.000 euros.

El quart rotatiu és El Punt Avui, amb uns 620.000 euros, mentre que en cinquè lloc apareix el primer mitjà purament digital, El Nacional, amb una xifra que no arriba als 400.000 euros.