Foto: Fotor

La relació entre la Generalitat de Catalunya i certs mitjans de comunicació no és la millor, d'acord amb les darreres dades de publicitat. De fet, el pressupost que destinava per exemple a El Periódico de Catalunya va disminuir un 40% així que va començar a criticar tot el Procés.

En l'actualitat, es pot veure una certa similitud amb Crònica Global , que el 2022 va rebre tan sols 22.165 euros en publicitat institucional, en contrast amb els més de 400.000 euros facturats per Nació Digital .

Per contra, altres mitjans van rebre un suport molt més gran, com el grup Godó , que va rebre diversos milions d'euros. Godó Online va obtenir 1.035.378 euros, La Vanguardia , 1.649.895; El Mundo Deportivo , 313.946; RAC1 , 1.831.149 euros, i RAC 105 , 213.915.

El Govern de Pere Aragonès va mostrar una notable generositat amb capçaleres de marcat biaix independentista, com ElNacional.cat , dirigit per José Antich, que va ocupar el tercer lloc entre els diaris digitals que van rebre més fons, amb un total de 632.659 euros. D'altra banda, el diari Ara , també aliat dels independentistes, va aconseguir més d'1 milió d'euros tant per a la seva edició en línia com per a la impresa.

El mitjà que va encapçalar la llista a recepció de campanyes no va ser de caràcter privat, sinó públic. En aquest cas, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va destacar en facturar 3,4 milions d'euros als seus canals televisius i 736.474 euros a Catalunya Ràdio . A més, a través del seu lloc web va aconseguir obtenir més de 200.000 euros.

A l'informe més recent de la Generalitat, corresponent a l'exercici passat, es pot veure com alguns altres mitjans van córrer pitjor sort. És el cas d' El Mundo, La Razón i ABC , que van rebre un total de 25.309 euros en campanyes institucionals al llarg de tot un any. Val a dir que aquesta xifra resulta cridanera en una comunitat autònoma on la difusió d'aquests diaris és més limitada en comparació amb altres regions d'Espanya.

Cal recalcar que la publicitat de la Generalitat no es limita tan sols a mitjans, sinó que també aposta per altres aplicacions molt populars com LinkedIn (42.847 euros), Tinder (40.000), Tripadvisor (206.373), Google (106.330), Twitter ( 254.272), YouTube (325.304) o Meta (823.180). Aquestes plataformes tenen una visibilitat més àmplia per a diversos perfils d'audiència en comparació dels mitjans de comunicació tradicionals.