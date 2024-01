Chiara i Violeta / Amazon Prime

Aquesta nit, Operación Triunfo viurà una de les gales més recordades de l'edició, no tant per les cançons que s'interpretaran, sinó per l'expulsió que es viurà. Chiara i Violeta, dues de les concursants més estimades, es jugaran la seva continuïtat a l'acadèmia aquesta nit, a la gala 7.

Chiara Oliver , la menorquina amb ascendència anglesa de 19 anys, cantarà ' The Climb ', la cançó principal de la pel·lícula de Hannah Montana, que parla sobre les dificultats que apareixen al camí i la importància de recórrer-lo, més enllà del resultat final. "No es tracta de com de ràpid arribo allà, no es tracta del que està esperant a l'altra banda, es tracta de la pujada", diu la cançó.

Violeta Hódar , la periodista de Motril de 22 anys, interpretarà ' Blue lights ', de Jorja Smith. Aquest tema parla sobre les “llums blaves” dels cotxes de policia i la por i la tensió que provoca això en els joves. La cançó està enfocada sobretot al racisme i al que pateixen molts joves de color a l'hora d'enfrontar-se a la policia.

L'amistat que uneix les dues concursants d'Operación Triunfo és de les més intenses i boniques que es recorda des del 2017, any en què va tornar a arrencar el programa a TVE. Les dues cantants van interpretar I Kissed Girl a la gala 3, una setmana que les va unir més del que ja ho estaven. A més, van comentar en nombroses ocasions com de felices estaven de cantar un 'himne' com aquest, ja que totes dues formen part del col·lectiu LGTB.