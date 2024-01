A partir del 14 de febrer , tots els canals de televisió digital terrestre (TDT), ja siguin públics o privats, d'àmbit estatal, nacional o local, només s'emetran en alta definició (HD), cosa que podria generar problemes de recepció a alguns dispositius receptors. A Catalunya els canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals faran aquest canvi aquest 16 de gener.

Aquesta transició implica que TV3, que abans estava disponible tant en alta definició (HD) com en definició estàndard (SD), passarà a emetre exclusivament en alta definició. Com a part d'aquest canvi, desapareixerà el canal TV3 SD, cosa que requerirà que els usuaris que encara estiguin connectats busquin el canal de TV3 HD a la llista de canals dels televisors.

Els canals restants, Esport 3, 3/24 i SX3/33, realitzaran automàticament la transició a canals d'alta definició (HD), eliminant la necessitat de buscar-los manualment.

La transició del senyal de televisió digital terrestre (TDT) a alta definició (HD) podria causar dificultats a la recepció per a aquells dispositius només aptes per a la definició estàndard (SD) . Davant de dubtes o consultes relacionades amb aquest canvi, us recomanem que us poseu en contacte amb l' Oficina d'Atenció a la Televisió Digital del govern espanyol.

La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya estima que el 98% dels receptors a Catalunya tenen la capacitat de rebre el senyal en alta definició sense problemes . Només aquells condicionats a la definició estàndard (SD) deixaran de rebre el senyal de la TDT.

Per això, s'aconsella a les persones que encara utilitzen dispositius receptors de TDT-SAT que revisin les seves característiques per assegurar-se que no es vegi interromput el senyal. Si el dispositiu només és compatible amb senyal SD, caldrà reemplaçar-lo per continuar gaudint de la TDT .

Qualsevol resident al Baix Llobregat que experimenti problemes per rebre el senyal de TDT en HD pot obtenir més informació contactant amb l'Oficina d'Atenció a la Televisió Digital de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals al telèfon 901 201 004, a través del lloc web del Ministeri per a la Transformació Digital o comunicant-se amb una empresa autoritzada de telecomunicacions.