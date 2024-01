Vista de la pintura del president espanyol i candidat del PSOE a la reelecció Pedro Sánchez ia l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, fent un petó al mural de l'artista urbà TVBoy, a la plaça de les Glòries, a 8 de setembre del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Fotografia d'ARXIU Signatura: David Oller / Europa Press

La investigació "ad hoc" de La Vanguardia, El Nacional i Eldiario.es, que no tenen res en comú excepte alguns cridaners ingressos públics en els seus comptes d'explotació, ha aconseguit el que perseguia aconseguir desviar l'atenció pública del que va passar la setmana passada al Congrés dels Diputats on una votació "in extremis" va salvar el govern de Pedro Sánchez.

Així segons els experts en comunicació de masses la distracció és senzillament aconseguir que es pari atenció a alguns estímuls i no a altres de manera involuntària. És un procés que pot ser "fàcilment utilitzat com a estratègia per desviar l'atenció dels conflictes polítics o econòmics".

Generalment es realitza per mitjà de fomentar "la sobrecàrrega d'informació amb una forta càrrega emocional. Aquest tipus de distracció fomenta el desinterès per adquirir coneixements profunds i per discutir les repercussions a llarg termini de per exemple algunes decisions polítiques concretes". En aquest cas, entre altres temes, el traspàs de competències sobre immigració que està perdent protagonisme mediàtic davant dels detalls desgranats entorn de l'operació Catalunya amb uns documents filtrats únicament a aquests tres mitjans i enmig d'una campanya electoral a Galícia. Fent que l'arbre distregui del bosc els seus lectors.



Segons publicaven aquests tres mitjans alhora, el Govern de Mariano Rajoy hauria actuat al marge de la llei per investigar i obrar contra els partits independentistes. En una investigació que torna a situar el PP al centre de tot el dolent que ha patit el nostre país, en base a documents oficials als quals han tingut accés alhora, només aquests tres mitjans de comunicació, en un pont àreo Madrid- Barcelona singular.

De fet s'han publicat a l'acoratge amb sola acció conjunta notes de la policia i documents oficials seguits d'unes declaracions del president Pedro Sánchez esquinçant-se les vestidures i catalogant aquest escàndol com "un dels fets més lamentables i vergonyants de la democràcia espanyola". Tot i que ell com a President del Govern en exercici té accés il·limitat a tota la documentació sensible del CNI i les investigacions que ha dut a terme i les que porta. Després d'un cap de setmana on la manifestació al País Basc a favor dels presos d'ETA a Bilbao on han assistit tots els seus socis de govern han fet córrer corrents de tinta mediàtica.

De fet la setmana passada Catalunyapress publicava que un total de 15 eurodiputats entre ells el mateix expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, havien mostrat el seu suport, a la manifestació en suport als drets dels presos d'ETA convocada per Sare dissabte passat 13 de gener a Bilbao.

A ells s'hi unien Clara Ponsati i Toni Comín de Juns Per Europa, a més d'Ana Ana Miranda (BNG), Diana Riba i Giner i Jordi Solé, d'ERC, Idoia Villanueva i Eugenia Rodríguez Palop d'Unides-Podem, Chris MacManus, Clare Daly , François Alfonsi, Mick Wallace, i Nikolaj Villumsem i Dimitrios Papadimoulis .

UN PACTE MEDIÀTIC A TRES PER DIFONDRE UN RELAT QUE DESACREDITA L'ACCIÓ DEL GOVERN DE MARIANO RAJOY A CATALUNYA



La reconciliació editorial de La Vanguardia i El Nacional ha sorprès propis i estranys a Catalunya atès que aquestes capçaleres han estat enfrontades després de la decisió de José Antich de crear el seu diari a costa d'un trencat a la seva anterior empresa La Vanguardia. D'aquesta manera posen damunt la taula el "pacte sotagovern" del PSOE amb Junts, de Pedro Sánchez amb Carles Puigdemont mentre ElDiario.es seria la pota mediàtica de Sumar en aquest triumvirat mediàtic insòlit i cridaner.

Cal recordar que va ser el març del 2016, quan funda Antich el diari digital El Nacional, des d'on “es dedica a aixecar-los als bons nois d'Esquerra delirants sumes de diners, mentre al pamflet es dedica a propagar la més aparatosa agitació i propaganda de Carles Puigdemont”. Molts creuen a Catalunya d'Antic que és "un caradura i cínic cosí llunyà del cec del pigall de Tormes" un "comerciant fenici, llest i immoral". De fet cal recordar que, per més inri, que José Antich , va ser cessat pel comte de Godó per la seva proximitat a les tesis independentistes que no ha abandonat en tot aquest temps.

L'equip de Pedro Sánchez ha fet així un pacte a tres "entre iguals" a l'hora de filtrar la informació i enviar tota aquesta documentació sensible, que encara ha d'acabar d'aflorar, mentre presentava ERC facilitant-li alhora l'obertura de la peça de Pegasus que afecta directament el seu líder, Pere Aragonès.



En aquesta altra "operació Catalunya mediàtica", Sánchez ha deixat fora de joc a El País el seu diari de capçalera política per aprofundir encara més en un discurs de simplificació de l'enemic -el PP- i la divisió social entre "els bons (els espiats)" contra els dolents (els que han espiat) obviant que l'espionatge no ha estat únicament unidireccional sinó bidireccional amb unitats dels Mossos escometent l'operació contrària en el que es va denominar al seu moment el CNI català.

ELS MOSSOS TAMBÉ VAN ESPIAR DIRIGENTS DEL PP I CIUTADANS

Dirigents del PP i Ciutadans van ser espiats, durant la campanya electoral de les eleccions autonòmiques del 27-S, per efectius dels Mossos d´Esquadra. D'això en té proves la Policia Nacional, que té identificats aquests agents, pertanyents a una unitat dependent de l'anomenat 'CNI català'.

L'anomenada Unitat Central de Recursos Operatius (UCRO), sembla que es va crear el 2012 com un grup especialitzat, dins del Csicat (Centre de Seguretat de la Informació) per combatre grups extremistes i antisistema. Des d'aleshores, però, s'ha informat poc o res, des de la Generalitat, sobre l'activitat d'aquests agents pertanyents als Mossos d'Esquadra sota el mandat d'Artur Mas.

La policia, però, sí que els ha seguit la pista i va identificar a través de la Brigada d'Informació i després d'haver rebut denúncies sobre presumptes espionatges, els integrants d'aquesta unitat, als quals s'ha investigat per determinar si s'estaven extralimitant a funcions.

La investigació realitzada per la Policia Nacional va concloure que la UCRO, que comptava amb una desena d'agents, va anar evolucionant des de la creació de la unitat passant de “perseguir antisistemes, dirigents polítics contraris a l'actual Govern de la Generalitat”.

Els integrants de la UCRO, actuaven com a agents encoberts, sempre de paisà, i intentaven infiltrar-se en formacions polítiques o en actes de partit per obtenir informació”. La seva estratègia, però, no respon a un protocol aprovat o públic, ja que “l'única instrucció que rebien era que tenien via lliure per fer allò que consideraran oportú”.

De fet, des de la Policia Nacional afirmaven que hi havia almenys dues fotografies d'agents encoberts de la UCRO fent seguiments a dirigents del Partit Popular de Catalunya i de Ciutadans. “Anaven vestits de carrer i creien no ser vistos, però els nostres també estaven actuant de manera encoberta”.

A més el seu 'modus operandi' i els objectius dels integrants de la UCRA recorden, moltes vegades, el CNI: “Volen actuar com a espies i fins i tot busquen usar les mateixes eines del Centre, malgrat pertànyer a un cos autonòmic”.