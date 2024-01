Cris i Bea, els nominats de la Gala 8 / Instagram @Operaciontriunfo

Operación Triunfo ja ha creuat l'equador del programa i les nominacions cada vegada són més difícils. Després de la pèrdua de la veu de Violeta, a la gala 8 hi haurà duel de titans per veure qui se salva i segueix, com a mínim, una setmana més a l'acadèmia de música més famosa del país.

Els nominats per a aquesta setmana són Bea i Cris . La falta de seguretat de la madrilenya li va jugar una mala passada a la passada gala, en què va cantar Sweet but Psycho amb Naiara, ja que va fer la sensació que l'escenari se li va fer gran. Si escau, ha escollit Make you feel my love de Bob Dylan, a la versió a piano d'Adele.

Pel que fa al tenerifenc, el seu duo amb Lucas cantant Todo de ti va tenir alguns moments de desafinació, una mica poc comú en la seva brillant trajectòria en el concurs. Per a aquesta nominació, Cris ha escollit I qui és ell? de José Luis Perales.